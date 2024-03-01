  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'den açık itiraf! Katliamı kabul etti

Sen ne yüzsüz bir herifsin be Can Ataklı! Bi sus artık yahu... Sen kim AK Parti seçmeni kim...

Fatih Portakal ekonomistliğe soyundu: O tarihte asgari ücrete zam gelecek

Otomobil piyasasına damgasını vurmuştu! En ucuz fiyatı ve 715 km menzili ile Türkiye'de...

Özgür Özel açık açık söyledi! DEM'le kent uzlaşısını sağladık

Diplomasinin kalbi Antalya'da atacak! Erdoğan da katılacak

ABD'den Yunanistan'ı karıştıran Türkiye mektubu! Bunu hiç beklemiyorlardı: Erdoğan'ın insafına bıraktılar

CHP’den sonra DEM de işbirliği yaptı! Sapkınlıkta da ortaklar

Bakan Yerlikaya duyurdu! 'Pekmez Kardeşler' suç örgütü çökertildi

Bunların dertleri Akit! İllegal Basın Konseyi ahlaksızlığa siper oldu
Ekonomi Emekliler banka promosyonunda artış istiyor
Ekonomi

Emekliler banka promosyonunda artış istiyor

Yeniakit Publisher
2024-03-01 14:31:00 -
Emekliler banka promosyonunda artış istiyor

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin de çalışanlar gibi banka promosyonu hakkından yararlanmaları için yıllarca mücadele ettiklerini, bu mücadelenin sonucunda emeklilere 2015’ten itibaren aylıkları karşılığında banka promosyonu verilmeye başlandığını söyledi.

TÜED olarak emeklileri ilgilendiren her konu gibi banka promosyonu kazanımının da takipçisi ve savunucu olduklarını ifade eden Ergün, şöyle konuştu: “Emeklilerin promosyon rakamı, SGK ile bankalar arasında imzalanan protokolle belirleniyor. Bu protokoldeki rakamlar asgari promosyon rakamlarını içeriyor. Kamu bankaları bu konuda cimri davranıp bu protokoldeki asgari tutarları verirken, özel bankalar kısmen de olsa bir rekabet içerisinde olup, daha yüksek promosyon rakamları veriyor. Bugün itibarıyla kamu bankaları 10 bin lira ve üzeri emekli aylığına üç yıl için 5 bin lira promosyon verirken, özel bankalar çeşitli koşullarla bu rakamı 15 bin liraya kadar yükseltebiliyor.”

Mevcut rakam, en düşük emekli aylığının yüzde 1.3’ü

En düşük emekli maaşının 10 bin lira olduğunu anımsatan Ergün, şunları söyledi: “Hiç artış yapılmadığı varsayılsa bile en düşük emekli aylığının yıllık toplamı 120 bin lira, üç yıllık toplamı ise 360 bin lira. Kamu bankalarının üç yıl için verdiği 5 bin liralık promosyon, mevcut aylık rakamı dikkate alındığında üç yıllık toplam 360 bin liranın yüzde 1.3’üne karşılık geliyor. Bu oranı çok çok düşük buluyoruz. Emekli maaşları artıyor ama bankaların emeklilere verdiği promosyon rakamları adeta yerinde sayıyor. Başta kamu bankaları olmak üzere bankalar promosyon rakamlarını yükseltmeli.”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23