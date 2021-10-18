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Ekonomi Emekliler aylık bağlama oranında artış talep etti
Ekonomi

Emekliler aylık bağlama oranında artış talep etti

Türkiye Emekliler Derneği’nden (TÜED) alt sınır aylık bağlama oranının yüzde 35 arttırılması çağrısı geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 13:56:00 -
Emekliler aylık bağlama oranında artış talep etti

Genel Başkan Kazım Ergün, mevcut emekli aylığı hesaplama sisteminin mağduriyetlere yol açtığını kaydetti. Ergün, şunları belirtti: “Geçmişte 4447 ve 5510 sayılı kanuni düzenlemelerle asgari aylık bağlama oranı yarı yarıya düşürüldü. Bunun sonucu olarak emekli aylıkları da aynı oranda azaldı. Bugün asgari ücret üzerinden SGK primi yatırılan çalışanlar, emekli olduklarında asgari ücretin çok altında aylık aylıyor. Emekli aylığı hesaplanmasında gösterge sistemine geçilmeli ve mevcutta yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranı, yüzde 70’e yükseltilmeli.”

Sıkıntılar söz konusu

Ergün, emekli aylığı bağlama oranının yüzde 70’ten yüzde 35’e düşürülmesinin en çok asgari ücretli çalışanları mağdur ettiğine dikkati çekerek, şunları söyledi: “Maalesef bugün emekli olan çok sayıda kişiye asgari ücretin oldukça altında aylık bağlanıyor. Yaşadığımız yüksek enflasyon nedeniyle insanların asgari ücretle dahi geçinmekte zorlandığı bu ortamda emeklilerimiz bin 500 ila 2 bin lira aylıkla geçinmeye çalışıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin’in geçen gün katıldığı bir programda ‘Hem sendikalar kanunumuz hem iş kanunumuz hem de toplu sözleşme kanunumuz. Bütün bu mevzuatı yenilememiz lazım’ şeklindeki açıklamasını olumlu buluyoruz. Emekliler olarak Sayın Bilgin’den emekli aylığı bağlama hesaplamasında da taleplerimizin dikkate alınmasını ve değişikliğe gidilmesini istiyoruz.”

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