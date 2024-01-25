Emekli zammında ne dediler, ne oldu? Güven duygumuzda yine haklı çıktık!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Ak Parti iktidarına, “çalışanları da, emeklileri de enflasyonun altında ezdirmez” diyerek sahip çıkıyorsak, bunun arkasında şahsi menfaatler mi var?

Asla..

Halkın yarısından fazlasının AK Parti iktidarına duyduğu güveni biz de duyduğumuz için, günübirlik eleştiriler getirmiyoruz.

“Bir duralım. Bekleyelim. Şu an sorun çözülmemiş olsa bile, mutlaka adil şekilde çözülecektir!”

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Bu güven, hem siyasi iktidara fırsat veriyor, hem de kısa süreli sorunlarda afallama yaşayıp, daha büyük yanlışlara sebep olmadan gerekli düzeltmeleri yapmalarına imkanı veriyor..

Böylece millet de kazanıyor, çünkü AK Parti yerine alternatifi ne?

CHP..

CHP’nin de icraatlarında nasıl yanlışlar yaptığını, geri dönülmez kararlarını hep birlikte görüyoruz..

22 yıllık Ak Parti iktidarında yaşanılanları dikkatle takip edip, duyduğumuz güvende haksız çıkmadık..

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