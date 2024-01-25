  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başakşehir-Fenerbahçe maçında saha karıştı! Deniz Türüç çılgına döndü, kimse sakinleştiremedi...

Irak'ın kuzeyi karıştı! PKK Peşmerge'ye saldırdı

Biden'dan Kongre'ye Türkiye mektubu

Soğuk savaştan bu yana ilk! Rusya ile muhtemel savaş senaryosu

'Hangi özel eşyaları getirdiniz?' Uzaya çıkan ilk Türk'ten göğüs kabartan cevap

Emekli aylıkları ve emekliye verilecek zam oranı TBMMM'de kabul edildi

ABD'den Suriye hamlesi: Tüm güçlerini çekecek

Japon şirketten İstanbul hazırlığı! Hizmet ağını genişletti: Japon hava yolu şirketi İstanbul’a uçuş başlatacak

Biden yönetimi F-16 satışı için harekete geçti

Rusya, Katar ve tedarikçiler, kullandığı Kızıldeniz rotasını kullanmayı bıraktı: tankerleri neden çekiliyor merak edildi! Sıcak saatler
Ekonomi Emekli zammında ne dediler, ne oldu? Güven duygumuzda yine haklı çıktık!
Ekonomi

Emekli zammında ne dediler, ne oldu? Güven duygumuzda yine haklı çıktık!

Yeniakit Publisher
2024-01-25 10:15:00 -
Emekli zammında ne dediler, ne oldu? Güven duygumuzda yine haklı çıktık!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Güven duygumuzda, yine haklı çıktık!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Ak Parti iktidarına, “çalışanları da, emeklileri de enflasyonun altında ezdirmez” diyerek sahip çıkıyorsak, bunun arkasında şahsi menfaatler mi var?

Asla..

Halkın yarısından fazlasının AK Parti iktidarına duyduğu güveni biz de duyduğumuz için, günübirlik eleştiriler getirmiyoruz.

“Bir duralım. Bekleyelim. Şu an sorun çözülmemiş olsa bile, mutlaka adil şekilde çözülecektir!”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu güven, hem siyasi iktidara fırsat veriyor, hem de kısa süreli sorunlarda afallama yaşayıp, daha büyük yanlışlara sebep olmadan gerekli düzeltmeleri yapmalarına imkanı veriyor..

Böylece millet de kazanıyor, çünkü AK Parti yerine alternatifi ne?

CHP..

CHP’nin de icraatlarında nasıl yanlışlar yaptığını, geri dönülmez kararlarını hep birlikte görüyoruz..

22 yıllık Ak Parti iktidarında yaşanılanları dikkatle takip edip, duyduğumuz güvende haksız çıkmadık..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri %49 zam aldı
SSK ve Bağ-Kur emeklileri %49 zam aldı

Ekonomi

SSK ve Bağ-Kur emeklileri %49 zam aldı

Cem Küçük 'Hep bekleyin demiştim size' dedi! Emekli maşlarıyla ilgili müjdeli haberi verdi
Cem Küçük 'Hep bekleyin demiştim size' dedi! Emekli maşlarıyla ilgili müjdeli haberi verdi

Ekonomi

Cem Küçük 'Hep bekleyin demiştim size' dedi! Emekli maşlarıyla ilgili müjdeli haberi verdi

Erdoğan'dan emekliye bomba müjde
Erdoğan'dan emekliye bomba müjde

Ekonomi

Erdoğan'dan emekliye bomba müjde

Emekli aylıkları ve emekliye verilecek zam oranı TBMMM'de kabul edildi
Emekli aylıkları ve emekliye verilecek zam oranı TBMMM'de kabul edildi

Ekonomi

Emekli aylıkları ve emekliye verilecek zam oranı TBMMM'de kabul edildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23