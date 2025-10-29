Emekli zammı için 2’li formül!

Milyonlarca emeklinin maaşları Ocak ayında yeniden hesaplanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon oranında zam alırken, memur emeklilerinin maaşlarına toplu sözleşme zammı eklenecek. Peki, 6 puanlık refah payı gündemde mi? İşte ayrıntılar…

Emeklilerin maaşları Ocak ayında yeniden belirlenecek. SSK ev Bağ- Kur emeklilerine enflasyon artışı memur emeklilerine de toplu sözleşme artışı yansıyacak. Arada oluşan 6 puanı aşan fark kapatılırsa SSK ve Bağ-Kur emeklisi refah payı almış olacak.

Emeklilerin her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşları yeniden belirleniyor. Bu artışlarda en önemli etken de enflasyon oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflsyon oranında artış alırken memur emeklilerinin artışı toplu sözleşme oranı ve enflasyon farkı ile belirleniyor.

Yıl sonu enflasyon beklentilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri Yüzde 11-13 aralığında memur emeklileri de yüzde 17- 19 aralığında artış alacak. Bu hesaplamalara bakıldığında her iki kesim arasında 6 puanı aşan farklar oluşacak.

6.45 PUAN FARK VAR

Zam oranlarına ilişkin son ipucu Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Ekim ayı anketinde ekonomistler 2025 yıl sonu enflasyonunu yüzde 31.77 olarak tahmin etti. Bu tahmin gerçekleşirse, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 12.94 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 12.94 olarak çıkacak.

Memur emeklilerine yüzde 7.56 enflasyon farkı oluşurken, yüzde 11 olarak belirlenen zam oranı bu fark ile yüzde 19.39'u bulacak. Yani memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden 6.45 puan daha yüksek zam alacak. Bu zam farkı, geçtiğimiz yıllarda da uygulanan refah payını gündeme getirdi. Emekliler arasında refah payı ile zam oranlarının eşitlenmesi beklentisi oluştu.

İKİ FORMÜL OLABİLİR

Önümüzdeki Ocak ayında refah payı iki şekilde uygulanabilecek. İlk formüle göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı refah payı ile memur emeklilerinin seviyesine yükseltilebilecek. Örneğin, anketteki tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6.45 puan refah payı verilecek ve tüm emekliler yüzde 19.39 zam alabilecek.

İkinci formülde ise hem SSK ve Bağ-Kur hem memur emeklilerine refah payı verilerek tüm emeklilerin zam oranı yükseltilebilecek. Bu durumda zam oranı yüzde 19.39'u aşabilecek. Burada karar Ocak ayında zam oranlarının belli olmasının ardından verilecek. Eğer refah payı uygulanması yönünde karar verilirse, yasal düzenleme yapılacak.

DAHA ÖNCE YAPILMIŞTI

Refah payı Ocak ve Temmuz 2023 ile Ocak 2024 zam dönemlerinde uygulanmış, emeklilerin zam oranı eşitlenmişti. Ocak ve Temmuz 2023'te hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerine, Ocak 2024'te ise sadece SSK ve Bağ-Kur emeklileri refah payı uygulanmıştı.

Bu tarihten sonra ise emeklilerin zam oranları farklı oldu. SSK ve Bağ-Kur'lular, memur emeklilerinden, Temmuz 2024'te 5.42, Ocak 2025'te 4.21, Temmuz 2025'te 1.1 puan daha fazla zam aldı.