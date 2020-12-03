Emekli zam! SGK Bağkur emeklisi ne kadar zam alacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklinin yanında SGK ve Bağkur emekisinin de beklediği 2021 zam haberi merak ediliyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam aldı. 2020 yılının ikinci altı ayına ilişkin enflasyon farkı da 2021 Ocak ayındaki maaşa yansıtılacak. Memurlara 2021 yılının ilk 6 ayı için ocakta yüzde 3 de toplu sözleşme zammı ödenecek. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı da bu zamma eklenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Kasım sonu itibariyle yıllık enflasyon yüzde 14.03 olurken, Temmuz-Kasım arasında enflasyon yüzde 7 oranında gerçekleşti.

Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

Memur ve memur emeklileri Kasım ayı enflasyon rakamları baz alındığında yüzde 4'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 3.02'lik enflasyon zammı almaya hak kazandı.

SGK Bağkur emeklisi ne kadar zam alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de ocak 2021’de yüzde 7 zam almış olacak. Ancak milyonlarca emeklinin 2021 yılı Ocak-Haziran emekli zammı 4 Ocak’ta açıklanacak Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamıyla kesinlik kazanacak.