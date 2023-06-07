Emekli ve memura zam ne zaman yapılacak?
Habertürk TV canlı yayınında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, memur ve emekli maaşlarına uygulanacak zamma ilişkin açıklamada bulundu.
Hbaertürk TV canlı yayınında konuşan Akbaşoğlu ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Akbaşoğlu, temmuz ayında asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına yapılacak düzenlemelere ilişkin soruya, "İnsanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacak" diye cevap verdi.
Zam ne zaman yapılacak?
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belirlenecek. Zamlı maaş ilk olarak Temmuz ayında yatacak.
Öte yandan seçimin ardından düzenlenen ilk Kabine toplantısından sonra açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere bayram müjdesi verdi. Erdoğan emekli bayram ikramiyeleri ile maaşlarının bayramdan önce yatırılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarına da başlayacağına duyurdu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO