Emekli ve memur zamlı maaş farkı! 2021 en düşük maaş ne kadar olacak?

Kasım ayına girilmesi ile birlikte emekli ve memurun gözü kulağı, zamlı maaş beklenti anketinde. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren maaşların zamlarının kesinleşmesine iki aydan kısa bir süre kaldı. Zamlı maaşların kesinleşmesindeki en büyük etken, yılın son enflasyon rakamları. Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketindeki yüzde 12.1'lik 2020 TÜFE tahmini, yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5.68 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 1.68 enflasyon farkıyla yüzde 4.68'e çıkabilecek. Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 4.68'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 893, memur emeklisi maaşı da 2 bin 946 liraya ulaşacak.

2021 emekli ve memur maaş zammı

Memurlara, memur emeklilerine Ocak'ta hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam görünürken, enflasyon farkı ile bu oran artabilecek. 2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım zam oranına eklenecek.

Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik enflasyon tahmini, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 5'e çıkabilecek.

En düşük maaş ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmış, ayrıca 2021 yılının ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam verilmesi kararlaştırılmıştı. YEP’teki tahminin tutması halinde memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 1 Ocak’tan geçerli olarak önce yüzde 3’lük normal sözleşme zammı yapılacak.

Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3.719 liradan 3.830 liraya, memur emeklilerinde 2.814 liradan 2.898 liraya yükselecek.

Eğer oran yüzde 5'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3.905, memur emeklisi maaşı da 2.955 liraya ulaşacak.

Aile yardımı ne kadar artacak?

Memurların aile yardımı da Ocak'ta artacak. Yüzde 5 zam ile eş yardımı 351,09 liradan 368,64 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 81,09 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,55 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 530,82 liraya ulaşacak.

Bakan Albayrak açıkladı

Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Paketi kapsamında 2020 yıl sonu enflasyon oranlarına dair hedefler açıklandı. Bakan Albayrak, 2020 yılı sonunda enflasyon oranlarının yüzde 10.50 olacağını açıkladı.