Emekli ve eşine ücretsiz oldu! Bundan sonra 1 kuruş bile ödemeyecekler

Emekli ve eşine tamamen bedava oldu. Bakanlık ve SGK anlaşma sağladı.

Hükümet, emeklilere yönelik sosyal destek paketini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Bu paket kapsamında, emeklilere 7 farklı kalemde destek sağlanacağı belirtilmişti.

Desteklerin uygulamaya konulmasıyla birlikte, güncel bilgilendirme ve onaylar da yapılmaya devam ediyor. Sosyal devlet anlayışını pekiştiren hükümet, emeklilere sunduğu çeşitli yardımlarla bu hedefini gerçekleştirmiş bulunuyor.

Öne çıkan destekler arasında SGK ile iş birliği kapsamında sunulan kaplıca desteği dikkat çekiyor. Evde tek bir emeklinin bulunması durumunda bile faydalanılabilecek bu destek, emeklilerin kaplıca tedavilerinden ücretsiz yararlanmasını sağlıyor.

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Sağlık Bakanlığı ile yapılan anlaşma doğrultusunda, kaplıca tedavisi koşullarını sağlayan emekliler, eşi sigortalı olmasa bile bu hizmetten yararlanabiliyor.

Kaplıca hizmetleri, SGK tarafından bedava tedavi hizmetleri arasında kabul ediliyor. Emekliler, anlaşmalı kaplıca tesislerinde belirli sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Bu hizmetten yararlanmak için bazı şartların yerine getirilmesi ve istenen belgelerin sunulması gerekiyor. Kaplıcalar, birçok sağlık sorununa iyi gelen doğal mineralli sulara sahip olması ile biliniyor.

Emekliler, bu destekten yararlanmak için en yakın SGK müdürlüğüne başvurarak gerekli belgeleri sunmalı ve sağlık kurulu raporu temin etmelidir. Kaplıca tedavileri arasında banyo tedavileri, çamur banyosu ve inhalasyon gibi hizmetler bulunuyor.