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Yerel Emekli uzman çavuş maganda kurşununa kurban gitti
Yerel

Emekli uzman çavuş maganda kurşununa kurban gitti

Yeniakit Publisher
2023-06-04 14:21:00 -
Emekli uzman çavuş maganda kurşununa kurban gitti

Amasya’da düğüne katılan Mehmet Çelik (53), Sıtkı Çıplak’ın (46) ateşlediği iddia edilen tabancadan çıkan kurşunla göğsünden vurularak hayatını kaybetti.

Amasya'nın Kuzgeçe köyünde dün akşam saatlerinde yakınının düğününe katılan Emekli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Çelik , havaya rastgele ateş açtığı iddia edilen Sıtkı Çıplak'ın tabancasından çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesi ile yere yığıldı.

İhbarla gelen ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk babası Çelik, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Çıplak ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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