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Gündem Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş’tan Yunanistan’a ilginç tavsiye! ‘Gidin F-35 alın’
Gündem

Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş’tan Yunanistan’a ilginç tavsiye! ‘Gidin F-35 alın’

Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş, Yunanistan’a ABD’nin sistemini kontrol ettiği F-35 konusunda, ‘Şiddetle tavsiye ediyorum koşa koşa gitsinler F-35 alsınlar’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 15:00:00 -

Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş, Fatih Altaylı’nın sunduğu programa dahil oldu.

S-400’ler konusunda sık sık açıklamalarıyla gündeme gelen Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş, Doğu Akdeniz’de yaşanan Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize değindi.

Savaş olması durumunda Türkiye ile Yunanistan’ın hava güçlerine değinen Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş, stratejik açıdan, yükseklik açısından Türkiye’nin avantajını anlattı.

Avrupa ülkelerini arkasına alan Yunanistan’a şiddetli tavsiyede bulunan Karataş, Yunanistan’ın F-35 alması gerektiğini vurguladı.

F-35 için neden böyle bir açıklama yaptığını da anlatan Karataş, ABD’nin sistemine değindi.

Beyazıt Karataş’ın o ifadeleri:

Yunanistan ile aramızdaki it dalaşı yıllardır sürüyor. Türkiye'nin S-400 almasından sonra ABD ile gerginlik yaşadık. Yunanistan bunu fırsat bilerek biz de F-35 almak istiyoruz açıklamasını yapmıştı. F-35 konusunda kendi düşüncelerimi söyleyeceğim. Bir gerçek var. Ben buradan bizi izleyen Yunanistan’lılara sesleniyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum koşa koşa gitsinler F-35 alsınlar.

ABD'nin kendisi ile beraber 9 ülke ile bizi F-35 programına dahil etmesindeki nedeni anlatan Karataş şu ifadelere yer verdi:

Açıklarken şunu söylüyorlar. Türkiye benimle beraber 26-27 civarında harekata katıldı. Türkiye benim iyi bir partnerim, ben o yüzden Türkiye'yi F-35’e davet ettim. F-35'ler sistemi sizi lojistik açıdan ABD'ye bağlıyor. 5.nesile geçince uçağın bilgisayarına geçiyorsunuz. Sisteme giriş yapabilmek için bilgisayarı açtığınızda kullanıcı adı ve şifresini girdiğinizde direkt ABD'li şirkete gidiyor. ABD uçağı kontrol ediyor.

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