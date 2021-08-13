Emekli Tümamiral Cihat Yaycı’dan Yunanistan’a ayar

Yeni Akit Ankara

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) Başkanı E. Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Yunanistan’ın FETÖ ve PKK’lı teröristleri iade etmeyerek Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması hükümlerine aykırı davrandığını açıkladı.

Yaycı, Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarını iki ülke arasındaki anlaşmaları hiçe sayarak himaye ettiğine dikkat çekerek tepki gösterdi. TÜRK DEGS Başkanı E. Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, “Geri Kabul Anlaşmasına göre; Adalara ulaşan göçmenler, kayıt altına alınıp sığınma talepleri dayanaksız bulunanlar Türkiye'ye iade edilecek. Ama Yunanistan FETÖ ve PKK’lı teröristleri iade etmiyor? Dost, komşu, müttefiklik bunun neresinde? Anlaşmayı ihlal eden yine Yunanistan” ifadelerini kullandı.