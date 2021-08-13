  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Mehmetçik hayat kurtarmaya devam ediyor
ABD'de bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte...
Sadır Caparov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı
AFAD'dan 5 ile uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
Gündem Emekli Tümamiral Cihat Yaycı’dan Yunanistan’a ayar
Gündem

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı’dan Yunanistan’a ayar

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) Başkanı E. Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Yunanistan’ın FETÖ ve PKK’lı teröristleri iade etmeyerek Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması hükümlerine aykırı davrandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 16:10:00 -
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı’dan Yunanistan’a ayar

 Yeni Akit  Ankara 

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) Başkanı E. Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Yunanistan’ın FETÖ ve PKK’lı teröristleri iade etmeyerek Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması hükümlerine aykırı davrandığını açıkladı.

Yaycı, Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarını iki ülke arasındaki anlaşmaları hiçe sayarak himaye ettiğine dikkat çekerek tepki gösterdi. TÜRK DEGS Başkanı E. Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, “Geri Kabul Anlaşmasına göre; Adalara ulaşan göçmenler, kayıt altına alınıp sığınma talepleri dayanaksız bulunanlar Türkiye'ye iade edilecek. Ama Yunanistan FETÖ ve PKK’lı teröristleri iade etmiyor? Dost, komşu, müttefiklik bunun neresinde? Anlaşmayı ihlal eden yine Yunanistan” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay