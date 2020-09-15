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Gündem Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'dan dudak uçuklatan doğal gaz rezervi açıklaması
Gündem

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'dan dudak uçuklatan doğal gaz rezervi açıklaması

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı katıldığı televizyon programında, Girit'in güneyindeki doğalgaz rezervlerinin Türkiye'nin 572 yıllık ihtiyacını karşılayacak boyutta olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 00:15:00 -

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevini icra ederken Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Sınırlandırılması Mutabakatı’nın alt yapısı için 2009’dan beri yaptığı akademik çalışmalarla destek veren Tümamiral Doç.Dr. Cihat Yaycı, istifa ettikten sonra bile Türkiye için Doğu Akdeniz'de faydalı çalışmalarına devam ediyor. Bir dönem çalışmaları nedeni ile FETÖ'nün de hedefinde olan Yaycı, Doğu Akdeniz'in neden önemli olduğunu katıldığı televizyon programında anlattı.

"572 yıllık gaz rezervi var"

Doğu Akdeniz'de Avrupa Birliği (AB) ve Yunanistan'ın neden Türkiye'nin karşısında bulunduğunu özetleyen Yaycı, "Bakın bu alan dünyanın en zengin hidrokarbon rezervlerine sahip, Girit'in güneyindeki rezervler Türkiye'nin yaklaşık olarak 572 yıllık ihtiyacını karşılıyor." diyerek Doğu Akdeniz'deki kavganın asıl nedenini açıkladı.

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