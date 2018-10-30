Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir emekli tuğgeneral gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde emekli tuğgeneral İ.T hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Sakarya'da düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda bazı belge ve bilgisayarlara el konuldu.

Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelinin işlemleri sürüyor.