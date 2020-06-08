Emekli Temmuz zammı ne kadar? 2020 emekli Temmuz zam tutarı

Emekli temmuz zammı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile ilgili hesaplamalar devam ediyor. Bilindiği üzere enflasyon oranına göre 6 ayda bir defa maaşlara zam yapılıyor. İlk 5 aylık enflasyon zam oranı belli oldu. Peki, Temmuz zammı ne kadar? İşte, merak edilen detaylar…

SGK ve Bağ-Kur zamları ne kadar?

SSK ve Bağ- Kur emeklilerine, beklenti anketindeki TÜFE tahminlerine göre yüzde 4.41 zam göründü. Bu artış ile gelirde 276 liraya varan yükseliş yaşanacak.

En yüksek maaş ne kadar olacak?

Halen en yüksek SSK ve Bağ- Kur emekli aylığı net 6 bin 28 lira 72 kuruş. Tavandan ödeme alan emeklinin eline yüzde 4 oranında yani 241,15 lira ek ödemeyle birlikte 6 bin 269 lira 87 kuruş geçiyor.

Yüzde 4.41 artışa göre net maaş 6 bin 294 lira 59 kuruşa, ek ödeme de 251,78 liraya çıkacak. Böylece emeklinin eline toplam 6 bin 546 lira 37 kuruş geçecek.