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Gündem Emekli orgeneral Servet Yörük yaşamını yitirdi
Gündem

Emekli orgeneral Servet Yörük yaşamını yitirdi

Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Servet Yörük bu sabaha karşı evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında yaşamını kaybetti

Yeniakit Publisher
2021-04-29 21:03:00 -
Emekli orgeneral Servet Yörük yaşamını yitirdi

Jandarma Genel Komutanlığı yapan 2 çocuk babası emekli Orgeneral Servet Yörük, bu sabaha karşı ikamet ettiği Kadıköy Fenerbahçe Orduevi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti. Yörük, yarın saat 14.30'da Selimiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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