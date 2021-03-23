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Ekonomi Emekli olup tekrar çalışan kıdem tazminatı alabilir mi? Emekli olan biri ikinci kez kıdem tazminatı alabilir mi?
Ekonomi

Emekli olup tekrar çalışan kıdem tazminatı alabilir mi? Emekli olan biri ikinci kez kıdem tazminatı alabilir mi?

Çalışan emeklinin ihbar tazminatı hakkı var mı? Emekli olup tekrar çalışan kıdem tazminatı alabilir mi? Yıllarca çalışıp geri kalan ömründe güzel bir hayat sürmeyi hayal etmek her çalışanın en büyük isteğidir. Ancak ekonomik şartlar çoğu kez buna mani olmakta ve çalışma yılı, prim gün sayısı ve yaşı tamamlayıp emekli olanlar yeniden çalışma hayatına geri dönmekte. Peki emekli olup da yeniden çalışan biri tazminat alır mı? Emekli olan biri ikinci kez kıdem tazminatı alabilir mi? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 12:59:00 - 2021-03-23 13:00:20
Emekli olup tekrar çalışan kıdem tazminatı alabilir mi? Emekli olan biri ikinci kez kıdem tazminatı alabilir mi?

Kıdem tazminatı, 1475 sayılı eski İş Kanunu’nda düzenleniyor. Kanuna göre, kıdem tazminatı, işverence işten çıkartılma, emeklilik ve ölüm hallerinde ödeniyor. Evlenen kadın işçiler ile askere giden işçiler de kıdem tazminatını alıp ayrılabiliyorlar. Bunun yanı sıra, yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getirenlerin de kıdem tazminatı alma hakkı bulunuyor. Peki, emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler işten ayrılınca kıdem tazminatı alabilir mi ve çalışan emeklinin emekli aylığı artar mı? Emekli çalışanlar da tazminat hakkından diğer çalışanlar gibi yararlanabiliyor. Ancak burada bazı dikkat edilmesi gereken hususlar söz konusu.

Çalıştığı işyerinden kıdem tazminatını alıp ayrılarak emekli olduktan sonra yeni bir işyerinde çalışmaya başlayanlar da kıdem tazminatı bakımından normal işçilerle aynı kurallara tabi olurlar. Emeklilik gerekçesini ileri sürerek yeni işyerinde kıdem tazminatı alamazlar. Aynı işyerinde çalışılacak olsa da emekli olunduğu anda kıdem tazminatının alınmasını tavsiye ediyor. Kıdemini alıp tekrar işe başlayan kişi normal çalışanın haklarına sahip oluyor.

Emekli olan biri ikinci kez kıdem tazminatı alabilir mi?

Örneğin; çalışan 20 yıl aynı işyerinde çalışıp kıdem tazminatını alarak emekli olup ve emekli olduktan sonra yeniden aynı işyerinde çalışmaya devam ederek, 3 yıl daha çalışmışsa ikinci kez kıdem tazminatını hak ettiğinde yalnızca 3 yıllık süre üzerinden kıdem tazminatı hesaplanıyor. Bunun için kıdem alma hakkının yasal olarak oluşması gerekiyor.

Çalışan emeklinin ihbar tazminatı hakkı var mı? 

İş Kanunu'nda emekli çalışanların hakları kısıtlanmıyor. Emekli işçiler, haklı bir gerekçe olmadan işten atıldıklarında ihbar tazminatı alırlar.

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