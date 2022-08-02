Emekli olunan gün tatile denk gelirse hak kaybı yaşanır mı?

Soru: Benim doğum tarihim 31.7.2022 tarihidir. Bu tarih Pazar gününe rastlamaktadır. Emeklilik başvurumu e-devlet üzerinden yapmayı 31.7.2022 tarihide beceremezsem ve 1 Ağustos 2022 pazartesi günü yaparsam hak kaybım olur mu? Ekrem Ö.

Cevap: SGK tarafından yayınlanan 2018-38 sayılı Genelgenin, ikinci kısım üçüncü bölüm, madde 3 hükmü gereği, Sigortalıların emekli olmaya hak kazandığı tarihin ayın son günü resmi tatil gününe veya hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle, taleplerini Kuruma veremeyen sigortalıların bu resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar Kuruma verilen, taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi, PTT Alo Post veya PTT kargo ile gönderilen talepleri, önceki ayın son günü verilmiş gibi kabul edilir. Dikkat edilirse bu istisnai düzenleme, tüm sigortalılar için geçerli değildir. Bu istisna emekli olmaya hak kazandığı tarihin ayın son günü resmi tatil günü veya hafta sonu tatiline rastlayanlar için geçerlidir. Emeklilik yaşınızı 31.7.2022 tarihinde sağlıyorsunuz. Bu tarih ayın son gününe ve hafta tatiline denk geliyor. Bu nedenle 1.8.2022 tarihinden önce işten ayrılmış olmanız şartıyla 1.8.2022 tarihinde aylık talebinde bulunursanız bu talebiniz 31.7.2022 tarihinde yapmış sayılır ve size 1.8.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yaşlılık aylığı bağlanır.