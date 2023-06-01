Emekli olamayanlara devletten müjde! Prim şartı yok

Devlet emekli olmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara aylık bağlanacağını duyurdu. Her ay hesaplarına düzenli ödeme yapılacak. Bunun için herhangi bir gelirlerinin olmaması gerek. İşte 65 aylığı detayları.

Devletten emekli olamayanlara müjde

Devlet emekli olamayan ve maaş almayan 65 yaş üstü vatandaşlara düzenli ödeme yapacağını bildirdi. Aylıktan yararlanmak isteyen kişilerin 65 yaş üstünde olması, T.C. vatandaşı olması, Sosyal hizmetler kanuna göre herhangi bir nafaka veya harçlık almaması, aylık gelirin hane halkının sayısına göre asgari ücretin üçte birinden az olması ve valilik tarafından raporlanmış sosyal güvencesi olmama şartlarına sahip olmaları gerekmektedir.

Aylıkları o bankalara yatacak

65 yaş ve üstü vatandaşlar istenilen belgelerle ikamet ettikleri bölgeye bağlı valilik ya da kaymakamlığa başvurularını yapmalılar. Başvuruların olumlu sonuçlanmasıyla aylıları 3 ayda bir Ziraat veya PTT bankalarına yatacak.