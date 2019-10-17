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Emekli olacaklar dikkat! Artık maaşlar böyle bağlanacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Adana İl Müdürü Bilal Canbolat, “3-5 yıllık yakın bir gelecekte siz kendiniz emeklik başvurusunu sistemden yaptığınız zaman e-devlet üzerinden ’emekli aylığımı bağla’ butonuyla bağlayabilecek hale geleceksiniz” dedi.

17 Ekim 2019 Perşembe 16:27
Emekli olacaklar dikkat! Artık maaşlar böyle bağlanacak

1 Kasım 1965 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre, Almanya’da çalışan Türk vatandaşları ile bu kişilerin aile bireyleri sosyal güvenlik haklarını Türkiye’de de kullanma hakkına sahip durumdalar. Bu kapsamda, Türk ve Alman vatandaşlarını sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirmeye yönelik olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Alman Emeklilik Sigortası Kurumları arasında Adana, Mersin ve Osmaniye illerinde ikamet eden vatandaşlara 22-24 Ekim tarihleri arasında SGK Adana İl Müdürlüğü’nde Türkiye - Almanya Danışma Günleri düzenlenecek.

Türk ve Alman uzmanlarla birebir görüşme

SGK Adana İl Müdürü Bilal Canbolat, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, danışma hizmetlerinin ücretsiz verileceğini belirterek, “Danışma hizmeti, Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin öngördüğü sosyal güvenlik haklarına ve yurtdışında geçen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesine ilişkin soruların Türk ve Alman uzmanlarla birebir yapılacak görüşmelerde cevaplandırılmasıyla gerçekleştirilecektir. Hizmetten yararlanmak isteyenlerin randevu almaları ve yanlarında mutlaka kimlik, Türk sigorta sicil numarası ile Almanya’da bulunduğu esnadaki ikamet ve çalışma yerlerine ait belgelerle gelmeleri gerekmektedir” diye konuştu.

15 gün içerisinde emekli maaşı

Öte yandan, emeklilik bağlanma sürelerine de değinen Canbolat, bir emekli maaşının ortalama 15 gün içerisinde bağlandığına dikkat çekerek, “SGK ve Bağ-Kur aylıkları olarak değerlendirince SKG’yı 15 ile 17 gün içerisinde, Bağ-Kur’u ise 12 ila 17 gün arasında bağlıyoruz. Kişiden istenilen hizmet süreleri var, başka illerdeki hizmetler düzgün yüklenmediyse bunlara ilişkin süreç uzuyor” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki yıllarda emeklilik işlemlerinin internet üzerinden yapılacağını söyleyen SGK Adana İl Müdürü Bilal Canbolat, "3-5 yıllık yakın bir gelecekte siz kendiniz emeklik başvurusunu sistemden yaptığınız zaman e-Devlet üzerinden ‘Emekli Aylığımı Bağla’ butonuyla bağlayabilecek hale geleceksiniz. Çünkü tamamen hizmetler aktarılmış durumda. Bir şahsın tamamen isim, sicil numaraları, bordroları doğruysa aylık bağlama süresi memura gelince en fazla 30 dakika. Bu konuda bizim sorunumuz başka illerdeki hatalı hizmetler oluyor" dedi.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 16:27
  1. Osmaniye
  2. Mersin
  3. Adana
  4. emekli maaşları
  5. emekli maaşı nasıl bağlanır

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