Emekli olabilecekler faydalanacak! SGK’dan borçlulara büyük kolaylık

Bağ-kur prim borcu olanlar için yeni bir kolaylık sağlandı. Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, "Özellikle Bağ-kur prim borcu olup bu borçların çeşitli kanunlara göre dondurulması işlemi sistem üzerinden yapılmıştı. 7256 sayılı yasaya göre dondurulan bu süreler dönemindeki değer üzerinden yeniden hesaplanarak prim borçları yeniden yapılandırılmış oldu" dedi.

"Emekli olabilecek durumda olanlar bu haktan faydalanacak"

Hasgül, "Vatandaşlarımızın çıkan borcu piyasa koşullarından çok daha uygun maliyetle kredilendirmesi için Kurum Başkanlığımızca bir çalışma başlatılmıştı. Bu çalışmanın neticesinde Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank’la protokol imzalandı. 1,60 faiz oranıyla 36 aya kadar kredi kullanım imkanı ile prim borcu olan vatandaşlarımızdan emekli olabilecek durumda olanlar bu haktan faydalanacaktır" ifadesinde bulundu.

"Ek 5, Ek6 kapsamında olup birikmiş borcu olanlar..."

Bağ-Kur kapsamı dışındaki bazı borçları da kredilendirilebileceğini söyleyen Hasgül, "Kredi protokolüne göre sadece Bağ-Kur kapsamındaki borçlu sigortalarımız değil Ek 5, Ek6 kapsamında olup birikmiş borcunu ödemesi halinde emekli olabilecek sigortalılarımız, askerlik borçlanması doğum borçlanması gibi hizmet borçlanmaları ile aylık bağlanacak durumda olan sigortalılarımız da faydalanabilecek" diye konuştu.