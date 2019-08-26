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Emekli öğretmen ölü bulundu!

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, evinde yalnız yaşayan 87 yaşındaki emekli öğretmen Kemal koca ölü bulundu.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:29
Emekli öğretmen ölü bulundu!

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yalnız yaşayan 87 yaşındaki emekli öğretmen Kemal Koca, evinde ölü bulundu.

Samsun Gazetesi'nden Ahmet Dirim'in haberine göre, Vezirköprü'de yalnız yaşayan emekli öğretmen Kemal Koca'nın bakıcısı, eve girdiğinde yaşlı adamı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Bakıcısının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından yapılan ilk incelemede, Koca'nın düşme sonucu ölmüş olabileceği belirtilendi.

Polis ve savcının incelemesinin ardından Kemal Koca'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:29
  1. Samsun'un Vezirköprü ilçesi
  2. Vezirköprü
  3. Kemal Koca
  4. 112 Acil Servis ekibi
  5. Vezirköprü Devlet Hastanesi

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