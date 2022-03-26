  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Emekli öğretmen eşini defalarca bıçakladı!
Yerel

Emekli öğretmen eşini defalarca bıçakladı!

Önce eşini öldürdü, sonra intihar etti!

Yeniakit Publisher
2022-03-26 15:25:00 - 2022-03-26 15:27:25
Emekli öğretmen eşini defalarca bıçakladı!

Bursa'nın Karacabey ilçesinde karısını bıçakla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Runguçpaşa Mahallesi Yüksel Arda Sokak'taki evlerinde emekli öğretmen Yusuf (70) ile eşi Aynur Karayün (62), henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında eşini defalarca bıçaklayan Yusuf Karayün, aynı bıçakla intihara kalkıştı.

Yusuf Karayün'ün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Aynur Karayün'ün hayatını kaybettiğini belirlendi. Kadının cesedi, incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Yusuf Karayün, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay