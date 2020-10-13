Emekli ocak zammı Emekliler ne kadar zam alacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİ), milyonlarca emeklinin maaş zammını belirlemede hayati öneme sahip enflasyon rakamını açıkladı. Her sene ocak ve temmuz aylarında kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan memurlar ile emekliler ile SGK, Bağkur emeklileri maaşlarına zam almakta. Yapılan toplu sözleşmele göre memurlar ve emekliler temmuz ayında maaşlarına yüzde 4 oranında zam aldı.

SGK, Bağkur emeklileri aynen memurlar ve memur emeklisi gibi ocak ve temmuz ayında zam alıyor ve emeklilere verilecek zam oranı da bir önceki 6 aylık döneme ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon oranına göre hesaplanmakta.

Emekli Ocak 2021 zammı

Emekli ocak ayı zammı ne kadar, emekli ocak zammı ne kadar oldu, emekli ocak zammı belli oldu mu? Soruları Türkiye İstatistik Kurumu’nun enflasyon rakamlarını açıklamasıya birlikte emekliler tarafından merak edilmekte. Milyonlarca emekli 2021'in Ocak ayında maaşlarına zam alacak. Ocak 2021’de 2020 yılına ilişkin son ikinci 6 aylık dönemi için SSK ve Bağ-Kur emeklileri, açıklanan enflasyon oranında maaşlarına zam alacak. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarına ne kadar zam alacak? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Eylül ayı beklenti anketindeki enflasyona ilişkin tahmin rakamları, emeklinin maaşına yansıyacak olan zam oranı konusunda ipucunu veriyor. 2020 yılına ilişkin beklenti anketinde enflasyon tahmini yüzde 11.46 görünüyor. Eğer bu tahmin doğrultusunda enflasyon açıklanırsa milyonlarca SSK ve Bağ-Kur'lu maçlarına yüzde 5.4 zam almış olacak.

En yüksek emekli maaşı ne kadar?

Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini anketinde olduğu gibi sonuç çıkması durumunda SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına gelirinde 344,27 TL zam gelmiş olacak. En yüksek emekli maaşı net 6 bin 719 TL’ye yükselmiş olacak. Emekliler 2020 Ocak zammı ne kadar verilmişti? Türkiye İstatistik Kurumu tarafından %11.84 oranında açıklanan enflasyon oranları neticesinde 2020 Ocak emekli maaşı zammı %6.49 oranında, 2020 Ocak memur maaşı zammı da %5.49 oranında zamlanmıştı.

Emekli ne kadar zam alacak?

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