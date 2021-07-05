  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomobil mandaya çarptı! Yaralılar var
OPEC Bakanlar Toplantısı iptal edildi
Ege Denizi'nde yardım bekleyen 51 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı
Yunanistan itti! Yüzerek Kuşadası'na çıktılar
Ekonomi Emekli memur maaşları erken ödenecek mi?
Ekonomi

Emekli memur maaşları erken ödenecek mi?

Emekli memur maaşları ne zaman yatar? Kurban bayramı öncesinde emekli vatandaşlar maaşlarının yatıp yatmayacağını merak ediyor. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, emekli maaşları ne zaman yatar?

Yeniakit Publisher
2021-07-05 20:04:00 -
Emekli memur maaşları erken ödenecek mi?

Milyonlarca emekli kurban bayramı öncesinde maaşlarını alıp almayacaklarını merak ediyor. Emekli memurlar bayram öncesinde maaşlarının durumunu araştırıyor. Konu hakkında kabine toplantısının ardından açıklama yapıldı. Peki, emekli maaşları erken mi yatacak?

Emekli memur maaşları erken ödenecek mi?

Merakla beklenen kabine toplantısı 5 Temmuz Pazartesi günü yapıldı. Yaklaşık üç buçuk saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Emeklilerimizin aylıklarını ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesi ödeyeceğiz.  Emekli maaşlarına yüzde 8,45 artış. Zamlı maaş ve ikramiyeleri bayram öncesi vereceğiz” dedi.

 

MTV ödemeleri nereden yapılıyor? İnternetten MTV öde
MTV ödemeleri nereden yapılıyor? İnternetten MTV öde

Ekonomi

MTV ödemeleri nereden yapılıyor? İnternetten MTV öde

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay