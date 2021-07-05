Emekli memur maaşları erken ödenecek mi?
Emekli memur maaşları ne zaman yatar? Kurban bayramı öncesinde emekli vatandaşlar maaşlarının yatıp yatmayacağını merak ediyor. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, emekli maaşları ne zaman yatar?
Milyonlarca emekli kurban bayramı öncesinde maaşlarını alıp almayacaklarını merak ediyor. Emekli memurlar bayram öncesinde maaşlarının durumunu araştırıyor. Konu hakkında kabine toplantısının ardından açıklama yapıldı. Peki, emekli maaşları erken mi yatacak?
Emekli memur maaşları erken ödenecek mi?
Merakla beklenen kabine toplantısı 5 Temmuz Pazartesi günü yapıldı. Yaklaşık üç buçuk saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Emeklilerimizin aylıklarını ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesi ödeyeceğiz. Emekli maaşlarına yüzde 8,45 artış. Zamlı maaş ve ikramiyeleri bayram öncesi vereceğiz” dedi.