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Ekonomi Emekli, memur, işçi zammı son dakika: Temmuzda maaşlara ne kadar zam gelecek?
Ekonomi

Emekli, memur, işçi zammı son dakika: Temmuzda maaşlara ne kadar zam gelecek?

Bakan Bilgin’den işçi, emekli ve memurlara Temmuz müjdesi! Asgari ücrete temmuz zammı var mı, asgari ücrete yeniden zam gelecek mi? Temmuzda memur zammı ne olacak? Temmuz en düşük emekli maaşı ne kadar? Emekliye ne kadar enflasyon zammı olacak? soruları hem memur, hem memur emeklisi hem SGK ve Bağkur emeklisi hem de asgari ücretli çalışanlar tarafından merak ediliyor. Temmuz ve aralık zammına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den son dakika müjdesi geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 07:57:00 - 2022-04-22 07:58:13
Emekli, memur, işçi zammı son dakika: Temmuzda maaşlara ne kadar zam gelecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz ayında işçi, memur ve emeklilere yönelik artış düzenlemelerinin müjdesini verdi. Isparta'ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde İl Özel İdaresi çalışanları ile birlikte iftar programında bir araya geldi

Temmuzda en düşük emekli aylığı ne kadar?

Bakan Bilgin AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlıklarına ziyareti sonrası yaptığı açıklamasında, "Önümüzdeki Temmuz ayında emeklilerimizin en düşük emekli maaşını onların yüzünü güldürecek bir seviyeye çıkaracağız. Başka bir tarihi adım daha attık. Enflasyon yüzde 36 iken asgari ücreti yüzde 50 arttırdık. Dolayısıyla bugün enflasyon daha hızlı arttığı için bir miktar aşınma olmuş olabilir, ama biz bunu da bugünkü enflasyonla mücadele programımızın içerisinde değerlendirip ölçüyoruz.

Asgari ücrete zam ne kadar?

Netice itibari ile gelecek Aralık ayında bu konuyu yeniden ele aldığımız zaman hiç kimsenin beklemediği sosyal refah içeren bir artışı gerçekleştireceğimizi toplum tahmin ediyordur. Çünkü biz bunu geçtiğimiz Aralık ayında başardık yeni yıla asgari ücrette yüzde elli zamla girdik. Son olarak ise asgari ücret düzeyindeki bütün ücret gelirlerinin vergisini kaldırdık’’ diye konuştu. 

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