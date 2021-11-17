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Ekonomi Emekli memur 2022 maaşları zammı ne kadar? Emekli ve memur maaşı hesaplama
Ekonomi

Emekli memur 2022 maaşları zammı ne kadar? Emekli ve memur maaşı hesaplama

Emekli memur maaşı ne kadar olur? Emekli ve çalışan maaşlarına yapılacak olan zamlar enflasyona göre belirleniyor. Emekli memurlar 2022 yılına kısa bir süre kala maaşlarına ne kadarlık bir zam yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, emekli memur zammı ne kadar olacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-17 14:56:00 -
Emekli memur 2022 maaşları zammı ne kadar? Emekli ve memur maaşı hesaplama

2022 yılına kısa bir zaman kaldı. Hem emekliler hem de çalışanlar yeni yılda maaşlarına yapılacak olan zam oranını araştırmaya başladı. Peki, emekli memur maaşı 2022 ne olur?

Emekli memur 2022 maaşları zammı ne kadar? Emekli ve memur maaşı hesaplama

Memur zam oranı geçtiğimiz aylarda belirlenmişti. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Enflasyon oranın açıklanmasıyla birlikte ilk dört ayda memur maaşlarına uygulanacak enflasyon farkı yüzde 3,71 oldu.

Emekli maaşları enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Şayet yıl sonu tahminleri tutarsa emekli maaşına ocak ayında yüzde 8,46 oranında zam yapılacak. Şayet bu oranda zam yapılırsa en düşük esnaf emeklisinin maaşı 2 bin 548 liraya yükselecek.

Ocak 2022 zam oranını aralık ayı enflasyon rakamları belirleyecek. 3 Aralık Cuma günü enflasyon rakamı TÜİK tarafından açıklanacak.

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