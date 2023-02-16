Emekli madenciden duygulandıran bağış!

Sinop'ta yaşayan 90 yaşındaki emekli madenci Muharrem Özen, kötü günler için biriktirdiği 5 bin eurosunu afet bölgesindeki depremzedeler için bağışladı. Özen, eline geçen parayı tekrar bağışlayacağını söyledi.

Sinoplu Muharrem Özen (90), Almanya'da 25 yıl maden işçisi olarak çalıştıktan sonra emekliye ayrıldı. Hastalığı nedeniyle 2020 yılında tekrar memleketine yerleşen Özen, Kahramanmaraş merkezli asrın felaketine kayıtsız kalmadı. Kötü günler için biriktirdiği 5 bin euro dövizi depremzedelere yardımda bulunmak üzere bağışlayan Özen, eline geçen parayla tekrar bağışta bulunacağını belirtti.

"Televizyonu açtım, kıyamet kopuyor"

Depremin yaşandığı gece 90 yaş doğum günü olduğunu ve akşamı torunlarıyla birlikte geçirdiğini söyleyen Muharrem Özen, "O akşam eğlendik, sonra kalktık eve geldik. Gece kalktım, saat 05.00'e geliyordu, televizyonu açtım, kıyamet kopuyor. Önce anlayamadım ne olduğunu, deprem diye bağırıyorlardı. Büyüklüğünü anlayamamıştım, ertesi gün hepsi meydana çıktı. Orada insanlar ağlıyor, ben de burada ağlıyordum. Damadıma 'Bankada 5-10 kuruş param var, gidelim bunu yatıralım' dedim. Beni götürdüler bankaya, 5 bin euro göndermeyi onayladım" diye konuştu.

"Bunun gibi deprem 100 sene içinde yaşanmadı"

Erzincan’daki 1939 yılındaki deprem ile Gölcük’teki 1999 yılındaki depremi de gördüğünü vurgulayan Özen, "Bu deprem 1999’dan daha büyüktü. 7,6 hepsini aldı götürdü. Gölcük’te bugünkü kadar zayiat verilmedi. Daha hastanelerde yatanlar ve enkaz altından çıkacaklar da var. Erzincan depreminde de ben okula gidiyordum, onu fazla bilemiyoruz çocuktuk. Televizyon da yoktu, okulda öğretmenler anlatıyordu, sonra türküsü çıktı. Fakat benim gördüğüm, bunun gibi deprem 100 sene içinde yaşanmadı" dedi.

Damadı Recep Yıldırım, "Hepimiz bağış yapmayı düşünüyorduk, çocukları da buradaydı. Dedi ki 'Ben bağış yapacağım, elimde ne varsa oraya göndereceğim'. Biz de yapabildiğin kadar yap dedik, bankaya gittik. Orada da 'Ben buraya 5 bin euro yardım yapacağım' dedi. Biz istiyoruz ki yaralarımıza merhem olalım, oradaki insanlara el uzatalım" şeklinde konuştu.