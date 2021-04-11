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Ekonomi Emekli maaşlarına zam mı var? Emekli yaşı düşecek mi? Erdoğan'dan emekliye müjde!
Ekonomi

Emekli maaşlarına zam mı var? Emekli yaşı düşecek mi? Erdoğan'dan emekliye müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika emeklileri ilgilendiren açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Emeklilerimizin şartlarını daha da iyileştirmek için hazırlık yapıyoruz.” ifadelerinden sonra milyonlarca emekli ve emekli olmaya hazırlananlarda büyük bir heyecan oluştu. Peki emeki maaşlarına zam mı var?

Yeniakit Publisher
2021-04-11 14:58:00 - 2021-04-11 15:15:57
Emekli maaşlarına zam mı var? Emekli yaşı düşecek mi? Erdoğan'dan emekliye müjde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabul etti. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada, “Emeklilerimizin şartlarını daha da iyileştirmek için hazırlık yapıyoruz.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, emeklilere ilişkin şunları söyledi: "Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz." Peki emekliye ne kadar zam yapılacak?

Emekliye ne kadar zam var?

TÜİK, aralık ayına ilişkin tüketici enflasyonunu açıklandı. TÜİK'in verilerine göre aralık ayında TÜFE yüzde 1.25 artarken memur ve emekli maaşlarını etkileyecek yıllık enflasyon ise yüzde 14.6 oldu. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti. Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL’den bin 763 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 534 TL’den bin 662 TL’ye yükselecek.

SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL’ye yükseltildi. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı 1500 TL’yi aşıncaya kadar yeni zam almayacaklar. Memur maaşları ile emekli memur, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam yapılmıştı. Memur maaşlarına yapılan zammın 4 puanı toplu sözleşmeden, 1.75 puanı da enflasyon farkından gelmişti. Milyonlarca emekli Ramazan ve Kurban Bayramında ikramiyelerini de alacak.

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