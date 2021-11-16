Emekli maaşları peşin ödeniyor mu?

Soru: Emekli olmak için 3.8.2021 tarihinde başvuru yaptım. Bana 1.9.2021 tarihinden itibaren maaş bağlandı. Bunun haksızlık olduğunu düşünüyorum. Neden bana 3.8.2021 tarihinden itibaren maaş bağlanmadı? Ali. U.

Cevap: Emekli maaşı, emeklilik müracaatını takip eden ayın başından geçerli olmak üzere bağlanıyor. Buna göre özel sektörde çalışanlara müracaatı takip eden ayın 1’i itibariyle maaş bağlanıyor. SSK maaş ödeme günleri ayın 17-26’sı arası, Bağ-Kur maaş ödeme günleri ayın 25-28’i arası. Ayrıca maaş ödeme günü ile ayın biri arası için de gün sayısına oranlı birikmiş maaş ödeniyor. Bu uygulama 5510 sayılı Kanuna göre yapılıyor. Bir haksızlıktan bahsedemeyiz çünkü emekli maaşı her ne kadar takip eden ayın birinden başlamış olsa da peşin ödeniyor. Hatta peşin ödeme nedeniyle uygulama emekli lehine diyebiliriz. Dolayısıyla bir hak kaybı oluşmuyor. Ayrıca emeklilik müracaat tarihinden itibaren işyerinde destek primine tabi çalışarak ücret geliri etmeniz de mümkündür.