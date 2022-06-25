Emekli ve memur maaşlarına her yıl ocak ve temmuz aylarında zam yapılıyor. Temmuz ayına kısa bir süre kala pek çok kişi maaşlara ne kadarlık bir artış yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, emekli maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak?

Emekli maaşları ne kadar oldu? Emekli memur zammı son durum

Her yıl olduğu gibi haziran ayıyla birlikte memur ve emekli maaş zam oranları araştırılmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu yıl yeni vergi olmayacağını, memur ve emekliye maaşlarına da temmuz ayında yüzde 40 zam yapılacağını açıkladı.

6 aylık enflasyon beklentisine göre en düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.017 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.015 liraya, esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.149 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3.292 liradan 4.633 liraya çıkacak. BAĞ-KUR tarım emeklilerinde en düşük aylık 2.343 liradan 3.298 liraya, 2000'den sonra emekli olan en düşük SSK'lı maaşı ise 2.041 liradan 2.873 liraya yükselecek.

Haziran ayı enflasyon rakamı 4 Temmuz’da açıklanacak ve maaş zamları belli olacak.