Emekli maaşları ne kadar artacak 2022? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2022 Ocak emekli zammı

2022'de SGK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Dar gelirli ve dezavantajlı grupların gelirinin artırılması, asgari ücret artışları, alt gelir grubuna vergi destekleri sağlanması için çalışma başlatıldı. Peki, 2022 emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar... Reuters’a bilgi veren yetkililer yüzde 20’ye ulaşan enflasyon nedeniyle daha çok etkilenen dar gelirli ve dezavantajlı grupların üzerindeki baskıların azaltılmasının hedeflendiğini belirttiler. Değerlendirilen önlemler arasında enflasyonun üzerinde asgari ücret artışı, dar gelirliler için enerji faturalarında destek sağlanması ve SGK ödeneklerinde memur maaş artışları da yer alacak.

Emekli maaşları ne kadar olacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları konuya ilişkin değerlendirmede bulunmadı. Reuters’a bilgi veren yetkili, “Bütçede şu anda olması gerekenden biraz daha fazla sıkılık var. Şu anda yaklaşık %6’lık bir alan varken yüzde 1.5’e kadar düştü açığın/GSYH’ya oranı. Bunun biraz açılması lazım ki bu konuda adım atılacak” diyerek şunları söyledi: “Bu kapsamda asgari ücrette enflasyona bağlı olarak (ki belki üzerinde) bir artış ortaya konulacak. Bütçede dar gelirlilerin enflasyondan daha az etkilenmesi için neler yapılabilir bu konuda bir çalışma yapılıyor. Enerjide, SGK ödeneklerinde vs. alınabilecek yükler alınacak. Memur maaşlarına da hatırı sayılır bir zam yapılması gündemde olacak.” Bu kapsamda dar gelirli ve dezavantajlı grupların gelirinin artırılması, 2 bin TL altında emekli maaşı kalmaması, asgari ücret artışları, alt gelir grubuna vergi destekleri sağlanması için çalışma başlatıldı.

En düşük SGK Bağkur emekli maaşı ne kadar?

İşçi, memur ve emeklileri yakından ilgilendiren enflasyon oranları, ücret, maaş ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici oluyor. Temmuz ayında en düşük SGK ve Bağkur emeklisi maaşları şöyle olmuştu: En düşük işçi emeklisinin aylığı 8,45 enflasyon zammıyla bin 567 TL'ye yükseldi. En düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 911 TL'ye yükseldi. En düşük çiftçi emeklisinin aylığı bin 802 TL'ye çıktı.