'Emekli maaşları için üzülmeyin' diyen Necmettin Batırel duyurdu: Adım gibi eminim! Erdoğan 2 bin lira...

SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı refah payı ile belli oldu. Başkan Recep Tayyip Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı ile yeni emekli zammı için açıklamada bulundu. Buna göre 2023 yılının ilk yarısı için emekli zammı refah payı artışı ile yüzde 25 oldu.

Yeni emekli maaşlarıyla ilgili olarak ekonomist Necmettin Batırel'den çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Necmettin Batırel, refah payı ile yüzde 25 oranına ulaşan zamma ek olarak ilave bir zammın yapılacağını söyledi.

Memur ve emeklilerin üzülmemesi gerektiğini belirten Batırel, "Memur ve emekliler hiç üzülmesin, düşük zam alacağız diye.. Cumhurbaşkanı Erdoğan babalık yapacak, bu zammın üzerine 1500 - 2000 lira refah payı ilave edecektir. Buna adım gibi eminim" dedi.