Emekli maaşları hesaplara yatmaya başladı!
Emekli maaşları için ödeme tarihleri erkene çekildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için yeni ödeme tarihlerini duyurdu.
Deprem felaketi nedeniyle emekli maaşları ödemesi Şubat ayı için erkene çekildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 4A-4B kapsamında SSK-Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tablosu netleşti. İlk emekli maaşı ödemesi de bugün başladı.
Emekli maaşları bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandı.