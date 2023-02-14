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Ekonomi Emekli maaşları hesaplara yatmaya başladı!
Ekonomi

Emekli maaşları hesaplara yatmaya başladı!

Emekli maaşları için ödeme tarihleri erkene çekildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için yeni ödeme tarihlerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 11:48:00 -
Emekli maaşları hesaplara yatmaya başladı!

Deprem felaketi nedeniyle emekli maaşları ödemesi Şubat ayı için erkene çekildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 4A-4B kapsamında SSK-Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tablosu netleşti. İlk emekli maaşı ödemesi de bugün başladı.

Emekli maaşları bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandı.

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