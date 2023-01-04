‘Emekli maaşları beklentilerin altında kaldı’ diyen Şamil Tayyar duyurdu: AK Parti emekliler için bunu yapacak

Memur ve emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapıldı. Zam sosyal medyada çok konuşulan konular arasına girdi.

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, yapılan zamdan emeklilerin memnun olmadığını öne sürdü.

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Şamil Tayyar, "Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, maalesef beklentilerin gerisinde kaldı. Memur da emekli de mutlu değil. Oysa sözleşmelilere kadro, asgari ücret ve EYT kararı büyük memnuniyet oluşturmuştu. İnancım o ki bir telafi düzenlemesi olacaktır" dedi.