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Ekonomi Emekli maaşları bayram öncesinde hesaplara yatacak mı? SSK, Bağ-Kur, memur ve emekli maşları ödenme tarihi
Ekonomi

Emekli maaşları bayram öncesinde hesaplara yatacak mı? SSK, Bağ-Kur, memur ve emekli maşları ödenme tarihi

Yeniakit Publisher
2024-06-11 01:46:00 - 2024-06-11 02:04:07
Emekli maaşları bayram öncesinde hesaplara yatacak mı? SSK, Bağ-Kur, memur ve emekli maşları ödenme tarihi

Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Bayram öncesinde memur ve emekli maaşlarının banka hesaplarına yatırılıp yatırılmayacağı ise merak edilmeye devam ediyor. SSK emeklilerinin maaş ödemeleri 17 ila 26'sı arasında banka hesaplarına yatırılıyor. Bağ-Kur emeklilerinin ise 25 ila 28'i arasında ödemeleri yapılıyor. Peki Kurban Bayramı öncesi emekli maaşları banka hesaplarına yatırılacak mı? Memur maaşları 14 Haziran'da hesaplarda olacak mı?

Memur ve emeklilerin gözü kulağı Haziran ayı maaşlarınının bayramdan önce hesaplara yatırılıp yatırılmayacağına çevrildi. Emekli maaş ödemeleri her ayın 17'si ve 28'i arasında ödeniyor. Kurban Bayramı'nın 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek olması nedeniyle emekli ve memurların gözü kulağı maaş ödemelerinin yapılacağı tarihlere çevrildi. Peki Bayram öncesinde memur ve emekli maaşları hesaplara yatırılacak mı?

MEMUR MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİNDE HESAPLARA YATIRILACAK MI?

Memur maaşları bilindiği üzere her ayın 15'inde hesaplara yatıyor. 15 Haziran tarihinin Arefe gününe denk geliyor olması nedeniyle maaş ödemelerinin en geç 14 Haziran tarihinde hesaplara yatırılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE HESAPLARA YATACAK MI?

SSK emeklileri 17 ve 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri ise her ayın 25-28'i arasında maaş ödemelerini alır. Kurban Bayramı tarihlerinin 16-19 Haziran tarihlerine denk geliyor olması nedeniyle maaş ödemelerinin erken yatırılması beklentisi yüksek olsa da henüz konuya dair bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur aylık ödemelerinin resmi tatil veya hafta sonu günlerine denk gelmesi halinde bile ödemeler banka hesaplarına yatırılması uygulamasına geçilmişti. Bu nedenle Haziran ayı Kurban Bayramı tarihlerine denk gelen ödemelerin resmi tatil olan 17-18-19-20-21-22-23 Haziran tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

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