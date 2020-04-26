  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Emekli maaşı zammı ne kadar? | Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı

Emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emekli "Maaşlara zam yapıldı mı?" , "Emekli maaşı zammı ne zaman?" , "Emekli maaşı ne kadar olacak?" , "Emekli maaşı zam oranı belli mi?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, temmuz ayı emekli maaşı zam oranı.

2020-04-26 12:13:00 -
Emekli maaşı zammı ne kadar? | Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı

Koronavirüs salgının ekonomik zorluklarının ortadan kaldırılması için en düşük emekli maaşı 1500 liraya yükseltildi. Emekli maaşlarına yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre zam yapılıyor. İşte, detaylar.

Emekli maaşı zammı ne kadar? | Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı

Emekli vatandaşların maaşlarına enflasyon oranlarına göre yılda iki kez zam yapılıyor. İlk zam ocak ayında yapıldı. Gözler şimdiden temmuz zammına çevrildi. Zam oranları 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor.

Koronavirüs nedeniyle açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında 650 bin SSK ve Bağ-Kur'luya ekstra zam yapıldı. Yaşlılık, malullük aylığı alan emeklilere aylık asgari ödeme tutarı bin liradan bin 500 liraya yükseltildi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

Memur emeklilerine hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 4 zam ve bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar enflasyon farkı yansıtılacak.

Emekli maaşı zam oranı temmuz ayında belli olacak.

İftara kaç saat kaldı? İftar saatleri
İftara kaç saat kaldı? İftar saatleri

Oruç

İftara kaç saat kaldı? İftar saatleri

İsveç'e ambulans uçak neden gönderildi? | Leyla Gülüşken kimdir?
İsveç'e ambulans uçak neden gönderildi? | Leyla Gülüşken kimdir?

Gündem

İsveç'e ambulans uçak neden gönderildi? | Leyla Gülüşken kimdir?

65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkabilecek? | 20 yaş altı sokağa çıkabilecek mi?
65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkabilecek? | 20 yaş altı sokağa çıkabilecek mi?

Gündem

65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkabilecek? | 20 yaş altı sokağa çıkabilecek mi?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pınar Altuğ'dan tepki çeken sözler: Çok bunaldığım zaman Türklerin olmadığı yerlere kaçıyorum
Aktüel

Pınar Altuğ'dan tepki çeken sözler: Çok bunaldığım zaman Türklerin olmadığı yerlere kaçıyorum

“Türban tedirgin etmekten ziyade rahatsız ediyor. Biz Atatürk 'ün çocuklarıyız." şeklindeki ifadeleriyle bilinen Pınar Altuğ, "Hayatımdan me..
Yapımcı Canan Kaftancıoğlu mu?
Gündem

Yapımcı Canan Kaftancıoğlu mu? "Dünyada ilk kez kamera arkası filmden önce yayınlandı"

AK Parti Mersin İl Başkanı avukat Cesim Ercik, Mersin Erdemli ilçesinde çekilen kurgu görüntüler hakkında açıklamada bulundu. Ercik, yaptığı..
Araştırma sonuçları yayınlandı: Koronavirüs erkeklerin 13, kadınların 11 yıl ömrünü kısaltıyor
Korona Virüs

Araştırma sonuçları yayınlandı: Koronavirüs erkeklerin 13, kadınların 11 yıl ömrünü kısaltıyor

İskoçya Ulusal Sağlık Servisi ile Glasgow ve Edinburgh Üniversitelerinden bilim insanları, koronavirüsün insan ömrünü yaklaşık 10 yıl azaltt..
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı