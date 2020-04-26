Koronavirüs salgının ekonomik zorluklarının ortadan kaldırılması için en düşük emekli maaşı 1500 liraya yükseltildi. Emekli maaşlarına yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre zam yapılıyor. İşte, detaylar.

Emekli maaşı zammı ne kadar? | Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı

Emekli vatandaşların maaşlarına enflasyon oranlarına göre yılda iki kez zam yapılıyor. İlk zam ocak ayında yapıldı. Gözler şimdiden temmuz zammına çevrildi. Zam oranları 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor.

Koronavirüs nedeniyle açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında 650 bin SSK ve Bağ-Kur'luya ekstra zam yapıldı. Yaşlılık, malullük aylığı alan emeklilere aylık asgari ödeme tutarı bin liradan bin 500 liraya yükseltildi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

Memur emeklilerine hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 4 zam ve bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar enflasyon farkı yansıtılacak.

Emekli maaşı zam oranı temmuz ayında belli olacak.