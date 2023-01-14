Emekli maaşı ve asgari ücreti ne kadar? Maaşların zamlı hali: Asgari ücretli EYT’li ne kadar emekli maaşı alacak?

Ocak-Temmuz döneminde uygulanacak yüzde 30'luk emekli ve memur zammı için kanun teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı. Bu dönemde en düşük emekli maaşı ise 5.500 TL olarak uygulanacak. Bununla beraber 'Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak, yeni emekli maaş farkları ne zaman ödenecek" soruları en çok merak edilen konular arasına girdi. Emekli maaşı zam oranları açıklandı. SSK / Bağ-Kur emekli maaşı zam oranlarının belli olmasının ardından yeni emekli zammı resmi gazetede yayımlandı. Ocak ayında yeni zamlı maaşlarını alacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş hesaplama işlemlerini yapmaya devam ediyor.

SSK EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA; Ne kadar emekli maaş alırım? Zamlı Ocak emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak? Peki SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? SSK emeklileri maaşları yeni maaş farkı ile ne zaman ödenecek? Bağ-Kur emeklileri maaşları yeni maaş farkları ile ne zaman yatacak? İşte tahsis numarası son rakamına ödeme takvimi, asgari ücret ve emekli maaşı zammı sonrası.. Emekli maaş hesaplama işlemi nereden ve nasıl yapılır? Detaylar...

Maaşların zamlı hali

Asgari ücret 8 bin 500 lira olurken, en düşük emekli maaşı da 5 bin 500 lira olarak açıklandı. Milletvekili maaşı ise 56 bin 445 liradan 73 bin 379 liraya yükseldi. Emekli vekillerin aylıkları ise 39 bin liradan 51 bin 970 liraya yükseldi.

Uzun zamandır beklenen EYT konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında netlik kazandı. Söz konusu açıklamanın ardından EYT'den yararlanabilecek vatandaşlar konuyla ilgili detayların araştırmasına başladı. Özellikle çalışan EYT'liler ne kadar maaş alacağını, haklarının neler olduğunu öğrenmek istiyor.

ASGARİ ÜCRETLİ EYT’LİNİN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

EYT yasası çıkıp emekli olarak aynı işyerinde çalışmaya devam eden asgari ücretlilerin net maaşı ise 9 bin 145 lira olacak. EYT’liler; 2023’te hem aylık emekli maaşı kazanmaya hak kazanacak, hem işyerinden kıdem tazminatı almaya hak kazanacak hem de eğer çalışmaya devam ederlerse emekli olmayan (aynı brüt ücrete sahip) diğer çalışanlara göre daha fazla net maaş alacaklar. cnnturk'ün aktardığı haberde: EYT’liler ayrıca emekli-yaşlılık aylığı ve kıdem tazminatı da alacak. Böylece emeklilikten sonra aynı işyerinde çalışmaya devam edenler 3 önemli avantaj elde edecek.

ÇALIŞAN EYT’LİLERİN HAKLARI

Yaşlılık-emeklilik maaşı bağlanması için çalışanın öncelikle işinden ayrılması gerekiyor. EYT’li çalışanlar yasa çıkıp emeklilik için işyerlerine dilekçe verdiklerinde kıdem tazminatını da hak eder. Kıdem tazminatını işverenler tek seferde ödemek zorundalar. Ancak işçi ve işverenin karşılıklı rızası ile kıdem tazminatı taksitle ödenebilir.

Emeklilikten sonra aynı işyerinde çalışmaya (işverenin de talebiyle) devam edecek EYT’liler üç avantajdan aynı anda yararlanabilecekler:

1- Tekrar işe başladıklarında işyerlerinden çalışma karşılığı aylık ücret alacaklar.

2- Devletten emekli-yaşlılık aylığı alacaklar.

3- Geçmiş çalışmalarının karşılığı toplu ödeme-kıdem tazminatı almış olacaklar.

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ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

2023 Ocak-Haziran döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı % 30 olarak açıklandı. Ocak, SSK, Bağ-Kur emekli maaşları 17-28 Ocak tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. 17'sinde SSK maaş ödemeleri TC kimlik numarası son hanesine göre sıra ile yapılacak. Bağ-Kur maaş ödemeleri ise 25-28 Ocak tarihleri arasında yapılacak

SSK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

SSK emekli maaşı hesaplama işlemi SGK'nın resmi sitesi üzerinden yapılabiliyor. Ancak şu an siteye girildiğinde '2023 yılı Ocak dönemi aylık artışı verileri sisteme yükleninceye kadar uygulama geçici olarak kapatılmıştır.' uyarısı ile kullanıcılar karşılaşıyor!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli maaşı 2023 Ocak ayından itibaren 3.500 TL'den 5.500 TL'ye yükseltildi.

SSK EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA

SSK emekli maaşı sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. SGK 4A Emekli aylık bilgisi bilgilerine e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girerek sorgulayabilirsiniz. Ancak bu ekran üzerinden yeni zamlı maaş tutarını da değil aldığınız son emekli maaş tutarını görüntüleyebilirsiniz.

OCAK 2023 EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI MECLİS'TEN GEÇTİ

2023 Ocak-Temmuz arasında uygulanacak emekli ve memur maaşları için yapılan yüzde 30'luk zam oranı Meclis'ten geçerek yasalaştı. En düşük SSK, Bağ-Kur emekli maaşı da bu dönemde 5.500 TL olarak uygulanacak.

Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşının yüzde 57 artışla 5.500 TL'ye, emekli ve memur zammının ise ek zamla beraber yüzde 30'a yükseltildiğini müjdelemişti. Ocak 2023 emekli ve memur maaşları için yapılacak zammı belirleyecek kanun teklifi yasalaştı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre Ocak 2002’de 4a en düşük emekli maaşı 216,4 lira idi. Ocak 2023’te ise aylık net asgari ücret 8 bin 507 lira oldu. 4a en düşük emekli maaşı ise 5 bin 871 lira.

Özet. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 22.12.2022 tarihli kararıyla, 2023 yılında uygulanacak asgari ücret belirlenmiştir. Karar çerçevesinde; 01.01.2023-31.12.2023 döneminde uygulanacak günlük brüt asgari ücret tutarı 333,60-TL, aylık brüt asgari ücret tutarı 10.008,00-TL olacaktır.