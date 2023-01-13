Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı 2023 tavanı belli oldu! Asgari levazım bedeli hesaplama: Levazım bedeli nedir?

Kıdem tazminatı tavanı ile ilgili yapılan açıklamada Ocak-Temmuz 2023 döneminde tavan ücretin ne kadar olacağı duyuruldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira 83 kuruş olarak açıklandı. Öte yandan kıdem tazminatının nasıl hesaplanacağı ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. İşte detaylar

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre kıdem tazminatı tavanı belli oldu. Ocak-Temmuz 2023 döneminde kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira 83 kuruş olarak açıklandı.

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KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. mynet'in aktardığı haberde: Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİ GEREKEN KOŞULLAR

İşçinin, 1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü maddesine göre, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşulu ile birlikte;

İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi,

İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi,

Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma,

Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma,

Kadının evlenmesi halinde 1 yıl içinde kendi arzusu ile işten ayrılma,

İşçinin ölümü,

koşullarından birinin gerçekleşmesi halinde kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

Yıllara göre asgari ücret, Net asgari ücret, Brüt asgari ücret detaylar...

Kısaca: 2 bin lira artırıldı. Hazine Maliye Bakanlığı, 17 bin 904,62 TL olan kıdem tazminatı tavanını 19 bin 982 TL olarak belirledi. Asgari ücretli: Asgari ücret 2022 yılının ikinci yarısına göre yüzde 55 artarak 8 bin 507 liraya yükseldi.

Asgari ücret ne kadar?

2022 Ocak ayında 4 bin 253 TL, temmuz ayında 5 bin 500 TL olan net asgari ücret, bugün 8 bin 507 TL olmuştur.

Yeni asgari ücret ne kadar 2023? Kısaca

Ocak ayına göre yüzde 94, temmuza göre yüzde 54,5 artış olacak." Asgari ücret 2023'de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.

Levazım bedeli nedir?

Bu ifadeden anlaşılması gereken Asgari Levazım Bedeli bir binanın yapımında kullanılan malzemelerin yapım yılına göre amortisman düşüldükten sonraki değeridir.

Asgari levazım bedeli hesaplama: Hayır, asgari levazım bedeli belirli bir formüle (ALB = 0,70 x (YYMB – MK) x (1 – YPO) ) göre hesaplandığı için ihale bedeli artsa da yapı sahibine ödenecek asgari levazım bedeli değişmez.

Enkaz bedeli nedir?

Enkaz bedeli, yıkım sonucu malzemeden elde kalacak iktisadi değeri ifade ederken, asgari malzeme değeri, tüm yapı malzemesini ifade etmektedir.

Asgari ücretin bir tık üstü ne kadar?

Asgari ücret, işçinin bir iş günü çalışması karşılığında ödenmesi belirlenen en düşük ücrettir.

Cumhurbaşkanı, asgari ücret açıklaması son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı asgari ücret rakamının 4,250 TL olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Asgari ücreti 4 bin 250 olarak belirledik.