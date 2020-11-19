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Ekonomi Emekli maaşı ne kadar olur? SSK BAĞKUR emekli maaşı zammı
Ekonomi

Emekli maaşı ne kadar olur? SSK BAĞKUR emekli maaşı zammı

Emekli maaş zammı ne kadar 2021 | Ocak ayına kısa bir süre kala SSK BAĞKUR emeklileri maaşlarına yansıyacak olan zam oranı araştırmaya başladı. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak? | 2021 emekli maaşı zam oranı | Ocak ayında emekli maaşı ne kadar olur?

Yeniakit Publisher
2020-11-19 19:09:00 -
Emekli maaşı ne kadar olur? SSK BAĞKUR emekli maaşı zammı

Emekli maaşı zammı güncel | Milyonlarca emekli ocak ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladı. Emekli maaşı zammı tahminleri

Emekli maaşı ne kadar olur? SSK BAĞKUR emekli maaşı zammı

Emekli maaşlarına yılda iki kez zam yapılıyor. Enflasyon oranlarına göre zamlar temmuz ve ocak aylarında yapılıyor. 6 aylık enflasyon tahmininin yüzde 6.35 olması bekleniyor. Ocak ayında yapılacak zamlarla maaşlarının 286,25 TL'ye varan artış göstermesi bekleniyor. Bu oranda bir zam yapılırsa en yüksek emekli maaşının 6.661,62 TL olması bekleniyor.

Pandemi döneminde en düşük emekli maaşı 1500 lira olarak belirlendi. Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) bu konuda bir maaş düzenlemesi talebinde bulundu. TÜED en düşük SSK ve Bağkur emekli maaşının asgari ücret düzeyinde olmasını talep etti. Şayet bu talep kabul edilirse en düşük emekli maaşı 2 bin 324 TL olacak. Elbette bu rakamların hepsi tahminlerden ibaret, net rakamlar 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli olacak.

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