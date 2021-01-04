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Ekonomi Emekli maaşı ne kadar oldu? | Memur maaşları ne kadar 2021
Ekonomi

Emekli maaşı ne kadar oldu? | Memur maaşları ne kadar 2021

Emekli maaşları zam oranı 2021 | Milyonlarca emeklinin gözü kulağı ocak ayında maaşlarına yansıyacak olan zamda. Hem emekliler hem de memurlar bu sebeple aralık ayı enflasyon rakamlarını sabırsızlıkla bekliyordu. Aralık ayı enflasyon rakamları 4 Ocak Pazartesi günü açıklandı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşları belli oldu. Peki, emekli maaşı ne kadar oldu? | Ocak ayı memur maaşı zam oranı

Yeniakit Publisher
2021-01-04 10:27:00 -
Emekli maaşı ne kadar oldu? | Memur maaşları ne kadar 2021

Emekli memur maaşı ne kadar oldu 2021 | Emekli ve memur maaşlarına her yıl ocak ve temmuz aylarında zam yapılıyor. Zam oranları önceki altı aylık enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Bu sebeple pek çok kişi aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyordu. Aralık ayı enflasyon rakamları 4 Ocak Pazartesi günü açıklandı. Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. Peki, emekli memur maaşları belli oldu mu?

Emekli maaşı ne kadar oldu? | Memur maaşları ne kadar 2021

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaş zamları belli oldu. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur ve emekli memur maaşlarına yüzde 7,36 zam yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ise yüzde 8.36 oranında zam yansıyacak.

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