Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranlarında. Zira haziran ayı enflasyon rakamları açıklanır açıklanmaz emeklilerin temmuzda alacağı zam oranları da belli olmuş olacak. Emekliler bir yandan temmuz zammını merak ederken diğer yanda da emekli maaşı başka bankaya nasıl taşıyacaklarını araştırıyor. Bankalar müşteri kapmak için emeklilerin maaşlarını kendilerine taşımaları için kesenin ağzını açtı. Peki Emekli maaşı başka bankaya nasıl taşınır? Hangi banka ne kadar maaş taşıma ücreti veriyor?

Pekçok banka kendisine emekli müşteri kazandıranlara 100 TL ya da 125 TL arasında ödeme gerçekleştiriyor.

Ziraat Bankası: 1000 TL altında emekli aylığı alanlara 300 TL, 1000 TL ile 2 bin TL arasında emekli aylığı alanlara 375 TL, 2 bin TL üzerinde emekli aylığı alanlara 450 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. Tabi 3 yıl boyunca bankayla çalışacağınızı taahhüt etmeniz gerekli.

Akbank: Emeklilere 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM’lerden ayda 2 kez ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, bireysel kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sağlıyor. Banka emeklilerden hesap işletim ücreti de almıyor.

Denizbank: 3 yıl süreli taahhüt veren emekliler 450 TL’ye varan nakit promosyon kazanıyor. Emeklilere özel kredi kartı hazırlayan banka, emeklileri kendileriyle çalışmaya yönlendiren müşterilere de her emekli için 100 TL kazandırıyor. Ayrıca tüm banka borçlarını ve emekli maaşını Denizbank’a transfer edenlere, kefilsiz ve 60 ay vadeli kredi veriyor. Otomatik ödeme talimatı verenlere doğal gaz faturasında yüzde 10 indirim gibi uygulamaları da bulunuyor.

Emekli maaşı başka bankaya nasıl taşınır?

Emekli maaşı aldığı bankayı değiştirmek isteyenler, öncelikle çalışmak istedikleri bankanın şubesine giderek hesap açmalı. Daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) İl Müdürlüğü'ne gidip maaşı taşımak istediğine dair dilekçe vermeli. Ayrıca e-Devlet'ten SGK'nın internet sitesine girip, dilekçeyle banka değişikliği de talep edilebiliyor.

Promosyon alsanız bile şu anki bankanızı değiştirmeniz mümkün. Bu durumda peşin olarak aldığınız promosyonun kalanını geri ödemelisiniz. Örneğin 3 yıllık anlaşma yaptınız ve 450 lira nakit promosyon aldınız. 1 yıl sonra bankayı değiştirmek istediğinizde 300 TL'yi iade etmeniz gerekiyor. Buna karşılık yeni banka size maaşınıza göre başta peşin promosyon ödüyor.