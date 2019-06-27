Emekli maaş miktarı matrah ve prim yılına göre farklı oluyor

Soru: Ben ölen babamdan dolayı 1575 TL SGK yetim aylığı alıyorum. Ben şu an kanser tedavisi görüyorum. 1993 yılında başlayıp 2002 yılına kadar ödenmiş 2300 gün SGK primim var. Malullük maaşı bağlatsam yetim maaşım kesilecek. Malullük maaşı mı yoksa aldığım yetim maaşı mı yüksek olur.

Cevap: Bağlanacak olan SGK malullük maaş miktarını söyleyebilmemiz için hem prim gün sayılarını hem de matrahlarını her yıl için ayrı ayrı bilmemiz gerekiyor. Ancak verdiğiniz bilgilere göre siz aylık alan tek çocuksunuz ve size alt sınırdan aylık ödeniyor. Prim ödeme yıllarınıza bakarak matrah düşükten olsa bile SGK malullük aylığının daha yüksek olacağı bu tutarın 2100 TL’den az olamayacağı anlaşılıyor. Malullük aylığı başvurusu yapmanızı tavsiye ederiz.