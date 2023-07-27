Emekli maaş farkları! SGK ödeme tarihini açıkladı! Emekli maaşı farkı ne zaman yatacak?

Milyonlar merakla beklediği emekli maaşı farkı ödemesi için tarih açıklandı. Buna göre yaklaşık 2,4 milyon emekli sandığı emeklisi Temmuz maaş farklarını alacak.

SGK EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEMESİ İÇİN TARİHİ AÇIKLADI

Sosyal Güvenlik Kurumu'dan (SGK) yapılan yazılı açıklamada, bu aylıkları alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacağı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Aylıklarını her ay alanlara, temmuzda 1 aylık tutarında aylık farkı ödenecek. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; mayıs-haziran-temmuz dönemindekilere temmuzda 1 aylık tutarında, haziran-temmuz-ağustos dönemindekilere temmuz ve ağustosta 2 aylık tutarında, temmuz-ağustos-eylül dönemindekilere ise temmuz, ağustos ve eylülde olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi."

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