Emekli Korgeneral Türkiye gelişmesini açıkladı! İşte ABD'nin F-35'ler için alacağı karar

Türkiye'nin milli muharip uçağını faal hale getirene kadar; ABD'den alınacak F-16'ların Türk hava savunmasına takviye sağlayacağını kaydeden Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş; önemli açıklamalarda bulundu.

"ABD Kongresi'nin yönetimin bu tavrı karşısında hayır yönünde bir karar alacağını düşünmüyorum"

Karakuş, "Türkiye'nin milli muharip uçağını faal olarak kullanmasa süresine kadar ABD'den yüksek olasılıkla artık alınacak. F-16 uçakları Türkiye'nin hava savunması açısından önemli bir takviye olacaktır. Bu uçaklar geldiğinde Türkiye bu konuda önemli bir adım atmış olacak. ABD yönetimi; ABD Kongresi'nden böyle bir onayın geçmeyeceğini bilse böyle bir girişimde bulunmaz. Türkiye'nin bu uçakları alma noktasında önemli girişimleri vardı zaten. Bu nedenle; ABD Dışişleri Bakanlığı böyle bir niyetini Kongre'ye sunmadan önce Türkiye'nin şu ana kadar F-35 projesinden çıkarılmasından dolayı uğradığı zararı gerekçe göstererek zemini hazırlıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin milli muharip uçağını uçurana kadar hava savunmasına önemli bir katkı sağlanmış olacak. ABD Kongresi'nin yönetimin bu tavrı karşısında hayır yönünde bir karar alacağını düşünmüyorum" dedi.

"F-35 projesine geri dönülebilir"

Türkiye'nin F-35 projesine dönmesi noktasında gerek duyulduğu takdirde dönebileceğini belirten Karakuş, "F-35 projesine dönülmesi Türkiye'nin niyetine de bağlı. Yani Türkiye bugüne kadar 27 milyar dolar ödedi. Bunun karşılığında zaten ABD yönetimi Türkiye'nin bu projede zararı olduğunu biliyor. Bunun yanı sıra Türkiye'nin proje kapsamında üretim yapan firmalarında istihdam kayıpları oldu. Bu firmalar aynı zamanda milli muharip uçaklar için de üretim yapan firmalar. Ayrıca ABD bölgede Rusya'ya karşı başarılı olabilmek için Türkiye'den vazgeçemeyeceğini başından beri biliyordu ve bunu da bir anlamda ilan etmiş oldu. Bu açıdan düşünüldüğünde ABD zaten projeden çıkarmak suretiyle Türkiye'yi kayba uğrattığını bildiği için siyasi dengeleri gözeterek böyle bir karar aldı ve kararını Kongre'ye bildirdi. Türkiye bundan sonra '35-40 F-35 uçağı bizim de hava kuvvetlerimizde olsun' tavrı doğrultusunda isterse alabilecektir. Ancak F-16 uçaklarının Türkiye'ye verilmesi önemli" diye konuştu.

"ABD F-16 uçaklarının sayısını düşürdü"

ABD'nin daha önce envanterinde 1.600 F-16 uçağı bulunduğunu bunu F-35 uçaklarının üretiminden sonra bu sayıyı 800'e düşürdüğünü kaydeden Karakuş, "ABD zaten F-35 uçaklarının üretiminden sonra F-16 uçaklarının sayısını düşürdü. F-16 uçaklarının bir kısmını para karşılığında bir kısmını da hibe olarak Polonya, Romanya gibi ülkeleri vermeyi düşünüyor. Bu ülkelerdeki SSCB dönemi uçakların ve tanklarında Ukrayna'ya gönderilmesi söz konusu. Bu nedenle bu bölgelere de bu uçakları göndermek istiyor" dedi.