Emekli komutan uyardı: Türkiye bir bölgesini kaybeder

Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Nedir Ne Değildir programına katılan İstinye Üniversitesi GÜVSAM Direktörü emekli İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin Suriyeli mülteciler konusuna değinirken mülteciler konusunda muhalefete sert tepki gösterdi.

"Suriyeliler çeteler oluştururak halka saldırırsa ne yapacağız"

Türkiye'de son günlerde mültecilere yönelik oluşan tepkinin tamamının vatandaşın tepkisi olmadığını söyleyen İsmail Hakkı Pekin, bu tepkinin körüklendiğini belirterek "Yarın birgün Türk çeteler oluşturularak Suriyelilere saldırdılar, ya da Suriyeliler çeteler oluştururak halka saldırırsa ne yapacağız. Bu işin içinden nasıl çıkacağız" diye sordu.

"Benzer durum Gazi olaylarında da yaşandı"

Bu olayın bir provokasyon ve savaş şekli olduğuna dikkat çeken Pekin bunun hibrit savaşın bir bölümü olduğunu vurgulayarak "Türkiye'de bu konuda bir başkaldırı oluşabilir" uyarısında bulundu. Pekin "Biz bunu daha önce gördük. 1978'de Digor'da, daha sonra Kahramanmaraş'ta Alevilerin evlerinin işaretlenerek makineli tüfeklerle ateş edildiğini, karşılıklı olarak kavga edildiğini gördük. Bunu başka yerlerde de yaptılar. Benzer durum Gazi olaylarında da yaşandı." dedi.

"Yanlış yapıyoruz"

Bu konunun ciddi olarak ele alınması gerektiğini ve vatandaşı tahrik etmekten kaçınılması gerektiğini söyleyen Pekin siyasetçilerin bu konudaki yaklaşımlarının yanlış olduğunu söyledi. Vatandaşın devlet gibi olayı algılamasının söz konusu olmayacağını belirteken Pekin "Devlet sorunu zamana yayar, bekasını hedef alır, kendisine tehdit olup olmadığına bakar, ancak vatandaş olayı doğrudan kendisine hedef olarak görebilir. Muhalefetin bu konuda sürekli olarak gündemde tutması ve hükümeti sıkıştırmasını uygun görmüyorum. Yanlış yapıyoruz. Sonradan aklımız başımıza gelir ama işi bir daha çözemeyiz."

Mültecileri araçlara koyup göndermenin de mümkün olmadığını bunun yapılması halinde Türkiye'nin yıllarca oluşturduğu imajın bir anda tam tersine döndürleceğine dikkat çeken Pekin "Zamanında bunu yaptılar şimdi de otobüslere koyup gönderiyorlar diyecekler." dedi.

"Türkiye bir bölgesini kaybeder"

Pekin, daha sonra Türkiye'nin Suriye sınırına yönelik politikalarına dikkat çekerken bu bölgede ABD'nin hedeflerine dikkat çekti ve bu bölgede oluşturulmak istenen yapay devletin önüne set çekilmek için verilen mücadeleye değindi. Pekin ayrıca iktidar değişimi halinde bugün uygulanan politikadan vazgeçilmesi halinde Türkiye'nin Güneydoğu bölgesini dahi kaybedebileceği uyarısında bulundu.