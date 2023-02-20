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Ekonomi Emekli komutan F-35'ler konusunda 'bunu da yapmazlar herhalde' dedirten adımı duyurdu: Türkiye'den isteyebilirler
Ekonomi

Emekli komutan F-35'ler konusunda 'bunu da yapmazlar herhalde' dedirten adımı duyurdu: Türkiye'den isteyebilirler

Emekli komutan Naim Babüroğlu, S-400 yaptırımları nedeniyle parası verilen F-35'ler konusunda Türkiye'ye yaptırım uygulayan ABD konusunda önemli uyarılar yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 14:10:00 -
Emekli komutan F-35'ler konusunda 'bunu da yapmazlar herhalde' dedirten adımı duyurdu: Türkiye'den isteyebilirler

Emekli komutan  ve güvenlik uzmanı Naim Babüroğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ziyareti sırasında gündeme gelen F-35 konusuna ilişkin konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Blinken ile düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini F-16'lar için şart koşmak doğru olmaz. Biz F-35 programının ortağıydık, CAATSA yaptırımları sebebiyle Türkiye F-35 programından çıkarıldı. F-35 kararı tek taraflıdır. Ödediğimiz 1,4 milyar doların geri ödenmesini bekliyoruz. ABD ile görüş ayrılığı içinde olduğumuz konular zaten belli, ancak pozitif gündeme odaklanarak ilişkilerimizi geliştirme arzumuz da ortada" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise F-35 konusunu görmezden gelerek F-16'lar için görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Emekli komutan  ve güvenlik uzmanı Naim Babüroğlu ise ilerleyen süreçte ABD'nin F-35'ler konusunda skandal bir adım atabileceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Babüroğlu, "ABD Dışişleri Bakanı 26 Ocak 2021'de göreve geldi. Türkiye'ye ancak 2 yıl sonra deprem için geldi. ABD Türkiye'den; İsveç-Finlandiya NATO üyeliğini onaylayın. Rusya'dan uzaklaşın. Suriye ile işbirliği yapmayın. PKK/PYD'ye operasyon yapmayın diyor. F-16 vereceğiz demiyor. F-35 ne oldu? Türkiye üretim programından çıkarılmıştı. F-35 alımı için ödenen 1.4 milyar dolar Türkiye'ye verilmedi. ABD, F-35 programını zarara uğrattı diye Türkiye'den tazminat bile isteyebilir. Tarih yazıldığında, S-400'ün sonuçları bölümü oldukça kapsamlı olacak" dedi.
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