Emekli kök aylığına seyyanen zam formülü!

Temmuz ayı yaklaştıkça emekliler için yeni hesaplamalar gündeme geliyor. Kök aylıklar belli bir seviyeye çıkartılıp ardından Temmuz artışı yapılabilecek

Ocak ayında yüzde 49.25 ile eşit zam alan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin şimdi gözü Temmuz ayında yapılacak iyileştirmelere çevrildi. İkramiyelere yapılan yüzde 50 artış ve promosyonda taban ödemelerin 12 bin liraya kadar çıkartılmasından sonra emekliler için yeni destek paketinin de hazırlıkları sürüyor. Bu çalışmaların dışında emeklilere yapılacak Temmuz ayındaki iyileştirmeler de masada.

YÜZDE KAÇ OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz aylarında yani her 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar artış yapılıyor.

Böylece maaşların enflasyon karşısında erimesinin önlenmesi amaçlanıyor. Bu temmuz ayında da SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25-30 arasında oluşması beklenen 6 aylık enflasyon kadar artış alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışının üzerine enflasyon farkı alıyor. Ocak ayında yapılan yüzde 15'lik toplu sözleşmenin üzerinde oluşacak 6 aylık oran bu kesime fark olarak ödenecek. Ayrıca Temmuz'da yüzde 10 toplu sözleşme zammı da var.

REFAH PAYI EKLENİR Mİ?

Son dönemde 6 aylık enflasyon oranının üzerine hükümet tarafından refah payı adı altında bir ilave de yapılıyor. Ocak ayında 6 aylık enflasyonun üzerine 11.68'lik ilave yapılmış ve zam oranı yüzde 4925'e çıkartılmıştı. Temmuz ayında da bir refah payı ilavesi gündemde. Burada genel olarak 10-15 puanlık bir refah payı uygulanıyor.

Bu durumda emeklilerin artış oranı yüzde 35-40 bandına yükselmiş olacak. Ayrıca memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarının eşitlenmesi de söz konusu olabilir. Ocak ayında memur emeklilerinin oranı yüksek çıkmış SSK ev Bağ-Kur emeklilerinin zamları memurlar ile eşitlenmişti. Temmuz'da ise SSK ve Bağ-Kur zam oranları yüksek çıkacak. Bu durumda memur emeklilerinin oranlarının diğer kesimlerle eşitlenmesi söz konusu olabilecek.

KÖK AYLIKLAR NE OLACAK?

Bilindiği gibi taban maaş Ocak ayında 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarılmıştı.

Bu zam döneminde taban maaşın yeniden belirlenmesi de gündemde. Burada beklenti 13-15 bin lira arasında bir yeni taban maaşın belirleneceği yönünde. Taban maaş yeniden belirlense bile yine bunun altında kalacak kök aylıklar bulunacak. Çünkü yapılan artışlar refah payı olsa da olmasa da kök aylığa yapılıyor. Bu durumda çalışırken az maaş aldığı için emekli aylığı da düşük olanlar açısından taban maaş artmaz ise sıfır zam tehlikesi de ortaya çıkıyor. Gündemdeki taleplerden birisi de kök aylıklara seyyanen zam yapılması. Burada ortaya çıkan formüllerden birisi de kök aylıkların taban maaşa eşitlenmesi. Yani önce 10 bin liraya tamamlanana kadar seyyanen artış yapılması ardından enflasyon artışının eklenmesi yönünde. Bu gerçekleştiği zaman çok düşük kalan kök aylıklar 10 bin TL'ye çıkmış olacak ve bundan sonraki tüm artışlar bu rakam üzerinden yapılacak. Burada dikkat edilmesi gereken konu ise kök aylığı 10 bin TL'nin hemen üzerinde olan emekliler. Yani kök aylığı 7.500 TL olan bir emekliye 2 bin 500 TL seyyanen artış yapılıp sonra enflasyon farkı eklendiğinde kök aylığı 11 bin TL olan bir emekli ile arasındaki fark kapanacak. Burada kök aylığı taban maaşın hemen üstendeki emekliler için de bir formül bulunması gerekiyor.

NE ZAMAN BELLİ OLUR?

TÜM bu çalışmaların neticesi 3 Temmuz'da açıklanacak. Haziran enflasyon rakamları sonrasında belli olacak. Burada ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon rakamına göre formüller devreye girecek. Taban maaş artışı ve refah payı gibi tedbirlerin uygulanabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Verilecek karardan sonra yasal düzenleme hemen Meclis'e sevk edilerek yürürlüğe sokuluyor ve o ay içinde farklar belli bir takvim çerçevesinde emeklilerin hesabına yatırılıyor.

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