Emekli istihbaratçı Coşkun Başbuğ uyardı: Onlar Libya'daki sürece kesinlikle dahil edilmemeli
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, NATO'nun Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne yönelik desteğini yorumladı.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Libya'da tüm tarafların saygı duyması gereken bir silah ambargosu var. Bu, BM tarafından tanınan Fayiz es-Serrac hükümeti ile Hafter tarafından idare edilen güçleri aynı kefeye koymaz. NATO, Trablus hükümetine destek vermeye hazır" dedi
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, NATO'nun Libya açıklamasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Başbuğ, NATO'nun açıklamasının arka planı olduğunu söyleyerek, "NATO’nun çıkışı çok soruluyor. NATO’nun çıkışı ilk duyulduğunda kulağa hoş geldi bu doğru. Ancak burada rüzgara kapılmadan işin arka planını çok iyi okumamız gerekiyor. NATO kesinlikle Libya’da sürece dahil olmamalı. Zaten gerekte yok. İkinci büyük ordun olarak ben zaten gereğini yapıyorum. Bugüne kadar Aklın neredeydi. NATO sürece dahil olma konusunda talepte bulunursa bilin ki arka planda büyük bir siyonist oyun var. Sizinle birlikteymiş gibi görünüp önce süreci yavaşlatmak, ardından kazanımları terse döndürmek" dedi.
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