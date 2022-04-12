Emekli ikramiyesi ne kadar oldu kabine kararı | Emekli ikramiyesi ayın kaçında yatar?
Milyonların merakla beklediği kabine toplantısı gerçekleşti. Emekli vatandaşlar ise bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmadığını, ikramiyelerin ne zaman yatırılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, emekli ikramiyeleri ne zaman yatırılacak 2022
Ramazan bayramında ikramiye alacak olanların gözü kulağı kabine toplantısında. Peki, bayram ikramiyesine zam yapıldı mı?
Emekli ikramiyesi ne kadar oldu kabine kararı | Emekli ikramiyesi ayın kaçında yatar?
Kabine toplantısı 17.15’te başladı. Kabine toplantısında bayram ikramiyelerinin konuşulması bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.