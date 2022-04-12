  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Emekli ikramiyesi ne kadar oldu kabine kararı | Emekli ikramiyesi ayın kaçında yatar?
Ekonomi

Emekli ikramiyesi ne kadar oldu kabine kararı | Emekli ikramiyesi ayın kaçında yatar?

Milyonların merakla beklediği kabine toplantısı gerçekleşti. Emekli vatandaşlar ise bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmadığını, ikramiyelerin ne zaman yatırılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, emekli ikramiyeleri ne zaman yatırılacak 2022

Yeniakit Publisher
2022-04-12 18:31:00 -
Emekli ikramiyesi ne kadar oldu kabine kararı | Emekli ikramiyesi ayın kaçında yatar?

Ramazan bayramında ikramiye alacak olanların gözü kulağı kabine toplantısında. Peki, bayram ikramiyesine zam yapıldı mı?

Emekli ikramiyesi ne kadar oldu kabine kararı | Emekli ikramiyesi ayın kaçında yatar?

Kabine toplantısı 17.15’te başladı. Kabine toplantısında bayram ikramiyelerinin konuşulması bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay