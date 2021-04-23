Emekli ikramiyesi enflasyon zammı ne kadar?
Emekli ikramiyesi ne kadar yatacak 2021 | 2018 yılından bu yana emekli vatandaşlara, ramazan ve kurban bayramlarında ramazan ikramiyesi veriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılında emekli bayram ikramiyelerine enflasyonla orantılı zam yapılacağını duyurdu. Milyonlarca emekli
2018 yılında bugüne kadar her yıl ramazan ve kurban bayramlarında emeklilere ikramiye ödeniyor. Şimdiye kadar her yıl 1000’er lira olarak ödenen ikramiyeye 2021 senesinde zam yapıldı. Vatandaşlar ramazan bayramı ikramiyesinin kaç lira olarak ödeneceğini araştırmaya başladı. Bayram ikramiyesi ne kadar 2021
Emekli ikramiyesi enflasyon zammı ne kadar?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “'Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.
2018’den bu yana 1000 lira olarak ödenen bayram ikramiyesinin 1.083 TL olarak ödenmesi bekleniyor.